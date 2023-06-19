Футболиста «Спартака» Промеса приговорили в Амстердаме к 18 месяцам тюрьмы

Суд Амстердама заочно приговорил футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата, сообщает . Инцидент произошел на вечеринке в июле 2020 года. Футболист набросился на своего брата с ножом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квинси Промес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Квинси Промес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сейчас Промес живет в Москве. В мае прокуратура Нидерландов также предъявила футболисту обвинение в соучастии в контрабанде наркотиков. Речь о двух партиях общим весом 1370 кг. По версии следствия, инкриминируемые ему деяния Промес совершил еще в 2020 году.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 до 2018-го, после чего поиграл за «Севилью» и «Аякс». Из последнего он в 2021 году вернулся в Москву, подписав контракт со «Спартаком» на три с половиной года за €8,5 млн (с бонусами стоимость может достичь €11 млн). Зарплата голландца в России, по неофициальным данным, составляет около €3,5 млн за сезон.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Квинси Промес попался на "беленьком"».

Лаура Кеффер