Лавров: страны Запада хотят расшатать внутриполитическую ситуацию в России

Страны Запада во главе с США ставят целью расшатать внутриполитическую стабильность в России в контексте предстоящих в 2024 году выборов президента РФ, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил об этом на заседании комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

По словам министра, западные государства «не прекращают порочную практику вмешательства во внутренние дела суверенных стран». В числе форм такого вмешательства он назвал «угрозы, шантаж, организацию цветных революций», в очередной раз упомянув «кровавый госпереворот на Украине» в 2014 году. «Откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года»,— уверен господин Лавров (цитата по ТАСС).

Глава российского МИДа утверждает, что Запад ведет против России необъявленную гибридную войну. Об этом якобы свидетельствуют в том числе поставки вооружений Украине. «Свои цели враги объявляют открыто — разбить российскую армию на поле боя, подорвать наш политический, экономический суверенитет, отодвинуть Россию на задворки мировой политики»,— уверяет он.

Сергей Лавров еще в январе сказал, что западные страны объявили России «гибридную» войну. О проведении против РФ «прокси-войны» говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сам Владимир Путин утверждает, что Россия начала военную операцию на Украине, чтобы «прекратить войну».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер