Песков: увеличение армии России связано с «прокси-войной» Запада

Решение увеличить численность российских войск продиктовано «прокси-войной», которую Запад ведет против России, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В декабре глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о необходимости увеличить российскую армию до 1,5 млн человек.

Господин Песков сказал, что «безопасность нашей страны должна быть, безусловно, обеспечена». «Связано это с той войной, которую страны коллективного запада ведут. Прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее»,— перечислил он во время пресс-колла.

Представитель Кремля добавил, что озвученные Минобороны предложения об увеличении призывного возраста «еще будут конкретизироваться». «В целом концептуально президент Путин согласился»,— напомнил Дмитрий Песков.

Господин Шойгу на декабрьском совещании также предложил повысить возраст зачисления на военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет. 1 января вступил в силу указ президента, которым численность военнослужащих ВС РФ определена на уровне 1 150 628 человек.

Сегодня, 17 января, министр провел совещание по увеличению численности вооруженных сил. Он, в частности, поручил создать два военных округа — Московский и Ленинградский, а также усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения. Все озвученные изменения планируется внести в течение 2023–2026 годов.

Лаура Кеффер