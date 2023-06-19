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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 481-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 19 июня

Спикер Госдумы Володин призвал уехавших россиян вернуться, пока власти западных стран не ввели в отношении них ограничений. Шансов на продление зерновой сделки фактически нет, поскольку данные России обещания не выполняются, считает пресс-секретарь президента РФ Песков. Приграничные населенные пункты Курской и Белгородской областей вновь подверглись обстрелам. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:23. 110 человек госпитализированы после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области и подтопления территории — ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

8:34. Спикер Госдумы Володин обратился к россиянам, покинувшим страну после февраля 2022 года: «Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть».

8:31. Около 54 тыс. жителей приграничных районов Белгородской области, вынужденных покинуть свои дома из-за обстрелов, получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб., 32 тыс. человек получили выплаты за частичную утрату имущества в 50 тыс. руб. — губернатор Гладков.

8:25. Шансов на продление зерновой сделки фактически нет, поскольку обещанное России так и не было сделано — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:22. В Приднестровье отслеживают ситуацию на границах с Украиной и Молдавией, чтобы исключить попытки диверсий и терактов — глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Красносельский.

8:19. Валуйский городской округ Белгородской области был обстрелян вооруженными силами Украины, по предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе один ребенок — губернатор региона Гладков.

8:17. Украинские военные обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи в Курской области, пострадавших нет, в Попово-Лежачах частично отключено электричество — губернатор региона Старовойт.

8:15. Министерство обороны Германии считает, что украинская сторона могла участвовать в подрыве аммиакопровода Тольятти—Одесса в Харьковской области — газета Bild со ссылкой на документ ведомства с грифом «только для служебного пользования».

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 480-й

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