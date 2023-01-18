Путин: военная операция на Украине — попытка прекратить войну

Президент России Владимир Путин заявил, что полномасштабные военные действия не прекращались в Донбассе с 2014 года. По его словам, российская сторона сделала все, чтобы урегулировать ситуацию, однако «это по определению было невозможно». Теперь, проводя военную операцию, как сказал господин Путин, Россия пытается «прекратить эту войну».

«По сути, полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались — с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации... Все, что мы делаем сегодня, в том числе в специальной военной операции,— это попытка прекратить эту войну»,— сказал глава государства на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

По его словам, Россия «долго терпела» и пыталась урегулировать ситуацию в Донбассе мирным путем, но была обманута. «Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается»,— заявил Владимир Путин. Он отметил, что на Украине есть люди, «которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку».

О вводе войск на Украину и к чему это привело — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек