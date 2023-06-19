В Пекине проходит встреча Си Цзиньпина с Энтони Блинкеном

Председатель Китая Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в Пекине, сообщает «Синьхуа». Господин Си выразил надежду, что визит госсекретаря поможет стабилизации отношений между двумя странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis/Pool, Reuters Фото: Leah Millis/Pool, Reuters

«Взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности. Я надеюсь, что госсекретарь Блинкен посредством этого визита сможет внести позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений»,— отметил лидер КНР (цитата по AFP).

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Господин Блинкен прибыл в Китай с двухдневным визитом вчера, 18 июня. Он стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим КНР с 2018 года. Госсекретарь провел встречу с главой МИД Китая Цинь Ганом. Тот заявил, что отношения США и КНР пришли к самому низкому уровню со дня их установления, но он рассчитывает, что Вашингтон выстроит «объективную и рациональную позицию» по отношению к Пекину.

Подробности — в материале «Ъ» «Китайскую пятилетку — за два дня».