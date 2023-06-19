Тракторам подбросят денег

Минпромторг готовится на 3,2 млрд руб. увеличить бюджет госпрограммы, по которой аграрии получают скидки на локальную сельхозтехнику,— до 5,2 млрд руб. Средства будут направлены прежде всего на субсидирование продаж тракторов, которые первоначально в этом году, как и остальная самоходная техника, не попали в госпрограмму. Теоретически дополнительное финансирование может сгладить ожидаемый рост цен на тракторы из-за резкого повышения утильсбора со второго полугодия. Аналитики предлагают распространить господдержку и на другие типы техники, учитывая ухудшение условий для фермеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минпромторг готовит выделение еще 3,2 млрд руб. для субсидирования спроса на сельхозтехнику «по программе 1432», рассказали “Ъ” в министерстве. Речь идет о финансировании скидок в 10–15% на отечественную сельхозтехнику. Бюджет программы сейчас составляет 2 млрд руб., что в разы меньше, чем даже в кризисном 2022 году (8 млрд руб.), тогда как в 2021 году на субсидии было выделено 10 млрд руб., в 2020 году — 12 млрд руб. Кроме того, в этом году из программы была исключена самоходная техника — тракторы и комбайны.

В Минпромторге отмечают, что вместе с Минсельхозом был утвержден план приобретения более 2,1 тыс. сельскохозяйственных тракторов по фиксированным ценам с учетом скидок от текущей рыночной стоимости. «В целях реализации указанного плана в настоящее время ведется работа по выделению в 2023 году на постановление 1432 дополнительного финансирования в объеме 3,2 млрд руб.»,— сообщили в министерстве.

В «Росспецмаше» называют план приобретения тракторов своевременной мерой, направленной на поддержку аграриев и развитие производства сельхозтехники. Дополнительные средства должны подстегнуть спрос на тракторы, однако «для поддержания необходимых темпов модернизации агропромышленного комплекса объем финансирования должен составлять не менее 15 млрд руб. в год, а скидки необходимо распространять на всю отечественную сельхозтехнику», считают в ассоциации.

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая АПК, уже говорила в июне, что субсидии на технику должны быть увеличены. «Что касается мер поддержки по постановлению 1432, по оценкам Минсельхоза, на эти цели нам необходимо 8 млрд руб. в год. Если такой поддержки не будет, техника будет расти в цене и будет недоступна для аграриев»,— заявляла она в интервью «РИА Новости». «Когда эта техника на 80% выросла в цене, ее просто никто купить не сможет»,— добавляла она. В начале июня совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин рассказывал, что машиностроителей постоянно критикуют за высокие цены, однако проблема лежит в дорогих отечественных компонентах. «Мы постоянно ищем самые дешевые компоненты, и практика показывает, что купить их в Китае — а раньше было возможно купить в Германии — оказывается на 30% дешевле, чем купить компоненты в России,— отмечал он.— Не только купить, но и изготовить в России компоненты выходит дороже. Фундаментально себестоимость их производства обходится в России дороже, чем в других странах» (цитата по «Интерфаксу»).

Однако основная причина сокращения обновления парка сельхозтехники — падение доходов фермеров. О том, что рынок находится в состоянии инвестиционной паузы, в ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД говорили еще в конце 2022 года (см. “Ъ” от 3 ноября 2022 года). Весной в «Росспецмаше» предлагали отменить экспортную пошлину на зерно на пять лет, чтобы улучшить доходность аграриев (см. “Ъ” от 27 марта), однако, как рассказала Виктория Абрамченко 14 июня, «пошлины пока не отменяются».

Аграрии рассказывали “Ъ”, что в сложных условиях переходили на более доступные и в достаточной степени отвечающие техническим параметрам поставки из дружественных стран — Китая, Турции, Индии. Однако правительство решило усложнить импорт, повысив с 1 июля утильсбор на тракторы. Сильнее всего сбор вырастет для тракторов мощностью 90–130 л. с.— в 4,8 раза, почти до 1,3 млн руб. В целом индексация сбора затронула тракторы мощностью от 30 до 340 л. с., и эффективная ставка сбора вырастет от двух до 4,8 раза.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting позитивно оценивает увеличение объемов субсидирования и введение скидок на тракторы. Однако аналитик также считает правильным распространить субсидии на всю самоходную технику, учитывая масштаб проблем, с которыми столкнулись аграрии в этом году — низкие цены на зерновые, экспортная пошлина, рост стоимости расходных материалов и снижение доступности семян.

Ольга Никитина