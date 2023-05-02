Комбайны опустили жатки

Продажи отечественной сельхозтехники в первом квартале упали почти на 8% в денежном выражении. Спрос в объемном выражении сократился на четверть. На рынке инвестиционная пауза на фоне падения доходов аграриев, констатируют в «Росспецмаше» и ассоциации дилеров техники АСХОД. Аналитики и отрасль ожидают продолжения сокращения продаж, если государство не снизит экспортную пошлину на зерно или не увеличит господдержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в «Росспецмаше», в январе—марте продажи отечественной сельхозтехники сократились на 7,7%, до 51,8 млрд руб., год к году. Отрицательную динамику показывает и производство — оно упало на 4,7%, до 64,7 млрд руб. При этом сельхозмашиностроителям удалось нарастить экспорт на 3,9%, до 5,3 млрд руб.

В количественном выражении в первом квартале сокращался выпуск большинства объемообразующих сегментов, за исключением сельхозтракторов, производство которых выросло на 12,8%, до 1,7 тыс. штук. Также в плюсе сегмент самоходных кормоуборочных комбайнов — на 29,6% (92 штуки). При этом выпуск зерноуборочных комбайнов упал на 45,7%, до 1 тыс. штук, борон — на 35,8%, до 1,4 тыс., сеялок — на 25,7%, почти до 1,5 тыс.

По отгрузкам на внутренний рынок ситуация хуже: так, сократились продажи всех видов техники, кроме небольшого сегмента машин для внесения удобрений (рост продаж на 20,5%, до 288 штук). На внутреннем рынке упали в том числе и продажи тракторов — на 7,7%, до 1,1 тыс. штук.

Темпы отгрузок и производства сельхозтехники в первую очередь зависят от доходов, которыми располагают аграрии, констатируют в «Росспецмаше». «Цены на зерно на внутреннем рынке России в настоящее время находятся на достаточно низком уровне. В связи с этим сельхозпроизводители сокращают инвестиции в обновление парка техники и оборудования»,— поясняют там.

Председатель правления ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники АСХОД Александр Алтынов также называет ситуацию на рынке «тяжелой»: «Спрос на технику сократился в среднем на 25%, но оценка сильно варьируется в зависимости от региона». «Свободных денег у аграриев нет, поэтому, как мы и ожидали осенью 2022 года, на рынке инвестпауза,— продолжает он.— Скорее всего, весь год будет такой, и если и будут куда-то инвестировать, то в хранение продукции, а не полевую технику».

Господин Алтынов поясняет, что посевная для рынка техники в основном уже закончилась, и сейчас спрос может быть только на технику для опрыскивания, а дальше уже «дело к уборке и концу сезона». Он добавляет, что периодически какая-то сельскохозяйственная продукция дорожает, экономика отрасли становится получше, но общей ситуации это не меняет: «Просвета пока не видно».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что рынок сельхозтехники — это индикатор того, как себя чувствуют аграрии, «а у них в этом году довольно много проблем», в том числе рост цен на расходные материалы и сложности с закупкой семян. Рост цен на сельхозпродукцию, в частности зерно, мог бы сгладить ситуацию, но пока действует экспортная пошлина, это маловероятно, добавляет он.

«Пока четко видна тенденция, что будет падение урожая и дохода аграриев, что ведет к снижению спроса на сельхозтехнику»,— уточняет аналитик. По мнению господина Бабанского, главным фактором для улучшения ситуации в текущих условиях выглядит увеличение государственной поддержки агропромышленного комплекса в целом.

В ассоциации «Росспецмаш» указывают, что господдержка сектора в 2023 году, наоборот, сократилась: например, бюджет «Программы 1432», в рамках которой предоставляется скидка на технику для аграриев, составил 2 млрд руб. против 8 млрд руб. годом ранее, и она не распространяется на самоходную сельхозтехнику (тракторы, комбайны и прочее). В «Росспецмаше», как писал “Ъ” 27 марта, уже призывали правительство увеличить объем субсидирования ее поставок и отменить экспортную пошлину на зерно на пять лет.

Ольга Никитина