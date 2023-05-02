Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Комбайны опустили жатки

Продажи российской сельхозтехники резко падают

Продажи отечественной сельхозтехники в первом квартале упали почти на 8% в денежном выражении. Спрос в объемном выражении сократился на четверть. На рынке инвестиционная пауза на фоне падения доходов аграриев, констатируют в «Росспецмаше» и ассоциации дилеров техники АСХОД. Аналитики и отрасль ожидают продолжения сокращения продаж, если государство не снизит экспортную пошлину на зерно или не увеличит господдержку.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в «Росспецмаше», в январе—марте продажи отечественной сельхозтехники сократились на 7,7%, до 51,8 млрд руб., год к году. Отрицательную динамику показывает и производство — оно упало на 4,7%, до 64,7 млрд руб. При этом сельхозмашиностроителям удалось нарастить экспорт на 3,9%, до 5,3 млрд руб.

В количественном выражении в первом квартале сокращался выпуск большинства объемообразующих сегментов, за исключением сельхозтракторов, производство которых выросло на 12,8%, до 1,7 тыс. штук. Также в плюсе сегмент самоходных кормоуборочных комбайнов — на 29,6% (92 штуки). При этом выпуск зерноуборочных комбайнов упал на 45,7%, до 1 тыс. штук, борон — на 35,8%, до 1,4 тыс., сеялок — на 25,7%, почти до 1,5 тыс.

По отгрузкам на внутренний рынок ситуация хуже: так, сократились продажи всех видов техники, кроме небольшого сегмента машин для внесения удобрений (рост продаж на 20,5%, до 288 штук). На внутреннем рынке упали в том числе и продажи тракторов — на 7,7%, до 1,1 тыс. штук.

Темпы отгрузок и производства сельхозтехники в первую очередь зависят от доходов, которыми располагают аграрии, констатируют в «Росспецмаше». «Цены на зерно на внутреннем рынке России в настоящее время находятся на достаточно низком уровне. В связи с этим сельхозпроизводители сокращают инвестиции в обновление парка техники и оборудования»,— поясняют там.

Председатель правления ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники АСХОД Александр Алтынов также называет ситуацию на рынке «тяжелой»: «Спрос на технику сократился в среднем на 25%, но оценка сильно варьируется в зависимости от региона». «Свободных денег у аграриев нет, поэтому, как мы и ожидали осенью 2022 года, на рынке инвестпауза,— продолжает он.— Скорее всего, весь год будет такой, и если и будут куда-то инвестировать, то в хранение продукции, а не полевую технику».

Господин Алтынов поясняет, что посевная для рынка техники в основном уже закончилась, и сейчас спрос может быть только на технику для опрыскивания, а дальше уже «дело к уборке и концу сезона». Он добавляет, что периодически какая-то сельскохозяйственная продукция дорожает, экономика отрасли становится получше, но общей ситуации это не меняет: «Просвета пока не видно».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что рынок сельхозтехники — это индикатор того, как себя чувствуют аграрии, «а у них в этом году довольно много проблем», в том числе рост цен на расходные материалы и сложности с закупкой семян. Рост цен на сельхозпродукцию, в частности зерно, мог бы сгладить ситуацию, но пока действует экспортная пошлина, это маловероятно, добавляет он.

«Пока четко видна тенденция, что будет падение урожая и дохода аграриев, что ведет к снижению спроса на сельхозтехнику»,— уточняет аналитик. По мнению господина Бабанского, главным фактором для улучшения ситуации в текущих условиях выглядит увеличение государственной поддержки агропромышленного комплекса в целом.

В ассоциации «Росспецмаш» указывают, что господдержка сектора в 2023 году, наоборот, сократилась: например, бюджет «Программы 1432», в рамках которой предоставляется скидка на технику для аграриев, составил 2 млрд руб. против 8 млрд руб. годом ранее, и она не распространяется на самоходную сельхозтехнику (тракторы, комбайны и прочее). В «Росспецмаше», как писал “Ъ” 27 марта, уже призывали правительство увеличить объем субсидирования ее поставок и отменить экспортную пошлину на зерно на пять лет.

Ольга Никитина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...