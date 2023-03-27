Машины вышли на защиту крестьян

«Росспецмаш» на фоне падения спроса на сельхозтехнику призывает правительство увеличить объем субсидирования ее поставок и отменить экспортную пошлину на зерно на пять лет, чтобы улучшить доходность аграриев. Сельхозпроизводители подтверждают снижение закупок машин. Они отмечают серьезный рост цен и ограниченность ассортимента российских заводов на фоне перспективных предложений из Китая, Турции и Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом ассоциации «Росспецмаш» от 24 марта премьеру Михаилу Мишустину. В документе содержатся предложения по господдержке производства и обновления парка сельхозтехники в РФ. В частности, речь идет об отмене с 1 апреля экспортной пошлины на зерно минимум на пять лет, а также об увеличении субсидирования тарифов на перевозку сельхозпродукции из Сибири и по «программе 1432» (скидка 10–15% на покупку техники). В правительстве подтвердили “Ъ” получение письма.

В 2022 году выпуск в России тракторов и комбайнов (в единицах техники) снизился на 1% и 23% соответственно (см. “Ъ” от 1 февраля). В письме премьеру машиностроители отмечают, что в январе—феврале производство начало падать уже в денежном выражении — на 11%.

Причинами в «Росспецмаше» называют сокращение доходности аграриев и снижение вложений в обновление парка. Кроме того, добавляют в ассоциации, уменьшена господдержка отрасли: на «программу 1432» в 2023 году заложено лишь 2 млрд руб., а «тракторы и комбайны вовсе исключены из нее и реализуются без скидки». Дополнительную потребность в субсидии в ассоциации оценивают в 15 млрд руб.

В 2022 году было выделено 8 млрд руб., поставлено около 8,7 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования, уточнили в Минпромторге.

Отмечают машиностроители и собственные проблемы. Так, высокотехнологичные компоненты к сельхозтехнике в РФ производятся «в недостаточных количествах», говорится в документе, а «высокий уровень кредитных ставок и налогов, стоимость и узкий сортамент металлопроката в РФ, низкий уровень таможенной защиты производителей комплектующих привели к тому, что заводам невыгодно инвестировать в развитие производств — иностранные комплектующие сравнимого качества на 30% дешевле российских». Поэтому в ассоциации просят выделить 10 млрд руб. в виде грантов на выпуск комплектующих.

В Минсельхозе уточнили, что меры господдержки для обновления парка сельхозтехники продолжают действовать. По линии Минпромторга — это «программа 1432», а ключевым инструментом Минсельхоза остаются программы «Росагролизинга», в том числе льготные, по которым в 2022 году аграриям поставлено 12,7 тыс. единиц техники и оборудования (план на в 2023 год — 13 тыс.). В Минсельхозе объясняют снижение закупок новой техники уходом крупных иностранных производителей, нарушением логистики и «значительным ростом цен» на отечественную продукцию.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко согласен, что «в условиях изменения рыночной конъюнктуры и роста цен на средства производства аграрии нуждаются в дополнительных мерах поддержки».

«В целом по рынку на фоне сложной конъюнктуры темпы обновления парка сельхозтехники замедлились — примерно в 30% случаев аграрии откладывают инвестиции в него,— подтверждает источник “Ъ” среди аграриев.— В среднем рост цен на технику составляет 30%, но по некоторым позициям доходит и до 70%. Пока сложно судить, сложившаяся ситуация — рыночная реальность или имеет спекулятивную природу. Предлагаемые меры поддержки адекватны абсолютно».

Сотрудник крупного агрохолдинга связывает снижение спроса на сельхозтехнику как с неопределенными финансово-экономическими условиями, в которых сейчас находятся участники рынка, так и переориентацией на более доступные и в достаточной степени отвечающие техническим параметрам поставки из дружественных стран — Китая, Турции, Индии.

Недостаточность ресурсов для обновления модельных рядов у отечественных производителей связана с импортом запчастей, отсутствием необходимых технологий и мощностей для выпуска техники, к которой привыкли российские аграрии, добавляет собеседник “Ъ”. Кроме того, по его информации, темпы обновления тормозят усложнившиеся таможенные процедуры и регистрация самоходной техники: большое количество машин месяцами простаивает из-за сложностей с электронными паспортами. Сейчас, считает источник “Ъ”, нужно обратить внимание не только на вопросы обновления парка, но и проблему с обслуживанием уже имеющегося.

Прогнозы на будущее у экспертов тоже далеко не оптимистичные. В этом году ожидается снижение урожая, поясняет Дмитрий Бабанский из SBS Consulting, что вместе с падением цен приведет к ухудшению финансового состояния аграриев. При этом, уточняет аналитик, цены на необходимые материалы (средства защиты растений, семена и прочее) не снизились до уровней 2021 года, стоимость техники растет, поэтому будут закупать комплектующие для ремонта текущего парка, а не новые машины.

Ольга Никитина, Анатолий Костырев