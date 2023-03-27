Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Машины вышли на защиту крестьян

Их производители предлагают отменить пошлины на зерно

«Росспецмаш» на фоне падения спроса на сельхозтехнику призывает правительство увеличить объем субсидирования ее поставок и отменить экспортную пошлину на зерно на пять лет, чтобы улучшить доходность аграриев. Сельхозпроизводители подтверждают снижение закупок машин. Они отмечают серьезный рост цен и ограниченность ассортимента российских заводов на фоне перспективных предложений из Китая, Турции и Индии.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом ассоциации «Росспецмаш» от 24 марта премьеру Михаилу Мишустину. В документе содержатся предложения по господдержке производства и обновления парка сельхозтехники в РФ. В частности, речь идет об отмене с 1 апреля экспортной пошлины на зерно минимум на пять лет, а также об увеличении субсидирования тарифов на перевозку сельхозпродукции из Сибири и по «программе 1432» (скидка 10–15% на покупку техники). В правительстве подтвердили “Ъ” получение письма.

В 2022 году выпуск в России тракторов и комбайнов (в единицах техники) снизился на 1% и 23% соответственно (см. “Ъ” от 1 февраля). В письме премьеру машиностроители отмечают, что в январе—феврале производство начало падать уже в денежном выражении — на 11%.

Причинами в «Росспецмаше» называют сокращение доходности аграриев и снижение вложений в обновление парка. Кроме того, добавляют в ассоциации, уменьшена господдержка отрасли: на «программу 1432» в 2023 году заложено лишь 2 млрд руб., а «тракторы и комбайны вовсе исключены из нее и реализуются без скидки». Дополнительную потребность в субсидии в ассоциации оценивают в 15 млрд руб.

В 2022 году было выделено 8 млрд руб., поставлено около 8,7 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования, уточнили в Минпромторге.

Отмечают машиностроители и собственные проблемы. Так, высокотехнологичные компоненты к сельхозтехнике в РФ производятся «в недостаточных количествах», говорится в документе, а «высокий уровень кредитных ставок и налогов, стоимость и узкий сортамент металлопроката в РФ, низкий уровень таможенной защиты производителей комплектующих привели к тому, что заводам невыгодно инвестировать в развитие производств — иностранные комплектующие сравнимого качества на 30% дешевле российских». Поэтому в ассоциации просят выделить 10 млрд руб. в виде грантов на выпуск комплектующих.

В Минсельхозе уточнили, что меры господдержки для обновления парка сельхозтехники продолжают действовать. По линии Минпромторга — это «программа 1432», а ключевым инструментом Минсельхоза остаются программы «Росагролизинга», в том числе льготные, по которым в 2022 году аграриям поставлено 12,7 тыс. единиц техники и оборудования (план на в 2023 год — 13 тыс.). В Минсельхозе объясняют снижение закупок новой техники уходом крупных иностранных производителей, нарушением логистики и «значительным ростом цен» на отечественную продукцию.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко согласен, что «в условиях изменения рыночной конъюнктуры и роста цен на средства производства аграрии нуждаются в дополнительных мерах поддержки».

«В целом по рынку на фоне сложной конъюнктуры темпы обновления парка сельхозтехники замедлились — примерно в 30% случаев аграрии откладывают инвестиции в него,— подтверждает источник “Ъ” среди аграриев.— В среднем рост цен на технику составляет 30%, но по некоторым позициям доходит и до 70%. Пока сложно судить, сложившаяся ситуация — рыночная реальность или имеет спекулятивную природу. Предлагаемые меры поддержки адекватны абсолютно».

Сотрудник крупного агрохолдинга связывает снижение спроса на сельхозтехнику как с неопределенными финансово-экономическими условиями, в которых сейчас находятся участники рынка, так и переориентацией на более доступные и в достаточной степени отвечающие техническим параметрам поставки из дружественных стран — Китая, Турции, Индии.

Недостаточность ресурсов для обновления модельных рядов у отечественных производителей связана с импортом запчастей, отсутствием необходимых технологий и мощностей для выпуска техники, к которой привыкли российские аграрии, добавляет собеседник “Ъ”. Кроме того, по его информации, темпы обновления тормозят усложнившиеся таможенные процедуры и регистрация самоходной техники: большое количество машин месяцами простаивает из-за сложностей с электронными паспортами. Сейчас, считает источник “Ъ”, нужно обратить внимание не только на вопросы обновления парка, но и проблему с обслуживанием уже имеющегося.

Прогнозы на будущее у экспертов тоже далеко не оптимистичные. В этом году ожидается снижение урожая, поясняет Дмитрий Бабанский из SBS Consulting, что вместе с падением цен приведет к ухудшению финансового состояния аграриев. При этом, уточняет аналитик, цены на необходимые материалы (средства защиты растений, семена и прочее) не снизились до уровней 2021 года, стоимость техники растет, поэтому будут закупать комплектующие для ремонта текущего парка, а не новые машины.

Ольга Никитина, Анатолий Костырев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...