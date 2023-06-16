Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цена минимализма

Какую недвижимость выставили на продажу в Москве за 2,5 млн руб.

В Москве появились в продаже квартиры за 2,5 млн руб. Находятся они на первом этаже в пятиэтажке XIX века постройки в Тверском районе столицы в десяти минутах ходьбы от станции метро «Савеловская». Площадь такой недвижимости около 16 кв. м, кухня — меньше 3 кв. м, санузел есть, в отличие от ванной комнаты, сказано в документации. Купить квартиру можно на аукционе, все детали указаны на городском инвестиционном портале. Низкая стартовая цена лотов объясняется плохим состоянием недвижимости, физический износ здания оценивается в 50%.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Несмотря на это, спрос будет большой и, скорее всего, покупатели взвинтят цены до рыночного уровня, отметил директор саморегулируемой организации «Союз организаторов торгов» Денис Ершов:

«Нередки случаи, когда начальная цена повышается, притом значительно, иногда в разы. Такой подход города — определение небольших начальных стоимостей — является отличным рекламным ходом для того, чтобы привлечь к торгам максимальное количество потенциальных участников, которые в ходе аукциона поднимут эту цену, что, безусловно, в интересах столицы. В данном случае она может вырасти минимум в два раза.

Почему все чаще встречаются проекты малоформатного жилья

Если брать стоимость квадратного метра в этих торгах, которая составляет около 150 тыс. руб., то для данного района это категорически низкая цифра. Я думаю, до 300-400 тыс. руб. цена будет поднята. Ведь, в принципе, почти все, что продается в Москве, привлекает к себе внимание участников рынка не только из столицы, но и со всей России.

Многие считают, что вложение денег в мегаполис — это абсолютно стопроцентно выигрышный вариант. Так что задача стоит не только заработать, но и "припарковать" деньги, чтобы деньги не съела инфляция.

Москва всегда в цене растет, несмотря на все кризисы и все падения».

Согласно закону, имущество города продается с открытых торгов через электронные площадки, их в России восемь. Принять участие в аукционе может кто угодно, необходимо лишь иметь электронную подпись, оплатить задаток и подать заявку.

Скорее всего, претендовать на эти лоты будут предприниматели, которые хотят открыть свой бизнес в этих помещениях. Такая локация подходит под объекты стрит-ритейла, подчеркнул член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев:

Светлана Бардина — об однокомнатных квартирах в Новой Москве

«Очевидно, что эти помещения, хотя по документам они и жилые, де-факто являлись коммерческими, в них был отдельный вход. Теоретически, если не нарушать закон, то такие площади можно сдать в аренду, например, под фотостудию.

В качестве жилья такие лоты, мне кажется, использовать проблематично просто потому, что через них идет трафик людей, там два окна на две квартиры. Здание, очевидно, старое. Об этом говорит показатель износа в более чем 50%».

Вместе с тем эксперты отмечают, что квартиры за 2,5 млн руб. в центре Москвы — это еще не самое бюджетное предложение. Осенью 2022 года на аукцион выставлялся объект стартовой стоимостью меньше 630 тыс. руб., тогда примерно столько стоили 2 кв. м жилья в столице. Лот был расположен на первом этаже деревянного дома в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы, уточняет РБК.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...