Цена минимализма

В Москве появились в продаже квартиры за 2,5 млн руб. Находятся они на первом этаже в пятиэтажке XIX века постройки в Тверском районе столицы в десяти минутах ходьбы от станции метро «Савеловская». Площадь такой недвижимости около 16 кв. м, кухня — меньше 3 кв. м, санузел есть, в отличие от ванной комнаты, сказано в документации. Купить квартиру можно на аукционе, все детали указаны на городском инвестиционном портале. Низкая стартовая цена лотов объясняется плохим состоянием недвижимости, физический износ здания оценивается в 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Несмотря на это, спрос будет большой и, скорее всего, покупатели взвинтят цены до рыночного уровня, отметил директор саморегулируемой организации «Союз организаторов торгов» Денис Ершов:

«Нередки случаи, когда начальная цена повышается, притом значительно, иногда в разы. Такой подход города — определение небольших начальных стоимостей — является отличным рекламным ходом для того, чтобы привлечь к торгам максимальное количество потенциальных участников, которые в ходе аукциона поднимут эту цену, что, безусловно, в интересах столицы. В данном случае она может вырасти минимум в два раза.

Если брать стоимость квадратного метра в этих торгах, которая составляет около 150 тыс. руб., то для данного района это категорически низкая цифра. Я думаю, до 300-400 тыс. руб. цена будет поднята. Ведь, в принципе, почти все, что продается в Москве, привлекает к себе внимание участников рынка не только из столицы, но и со всей России.

Многие считают, что вложение денег в мегаполис — это абсолютно стопроцентно выигрышный вариант. Так что задача стоит не только заработать, но и "припарковать" деньги, чтобы деньги не съела инфляция.

Москва всегда в цене растет, несмотря на все кризисы и все падения».

Согласно закону, имущество города продается с открытых торгов через электронные площадки, их в России восемь. Принять участие в аукционе может кто угодно, необходимо лишь иметь электронную подпись, оплатить задаток и подать заявку.

Скорее всего, претендовать на эти лоты будут предприниматели, которые хотят открыть свой бизнес в этих помещениях. Такая локация подходит под объекты стрит-ритейла, подчеркнул член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев:

«Очевидно, что эти помещения, хотя по документам они и жилые, де-факто являлись коммерческими, в них был отдельный вход. Теоретически, если не нарушать закон, то такие площади можно сдать в аренду, например, под фотостудию.

В качестве жилья такие лоты, мне кажется, использовать проблематично просто потому, что через них идет трафик людей, там два окна на две квартиры. Здание, очевидно, старое. Об этом говорит показатель износа в более чем 50%».

Вместе с тем эксперты отмечают, что квартиры за 2,5 млн руб. в центре Москвы — это еще не самое бюджетное предложение. Осенью 2022 года на аукцион выставлялся объект стартовой стоимостью меньше 630 тыс. руб., тогда примерно столько стоили 2 кв. м жилья в столице. Лот был расположен на первом этаже деревянного дома в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы, уточняет РБК.

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Светлана Белова