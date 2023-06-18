Дума на паровозной тяге, ревитализация табачной фабрики в Ярославле и кража «Утиного семейства»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По букве закона

Прокуратура требует рекультивации части мусорного полигона в Ростове.

Экс-глава ярославского дептранса останется под стражей по делу о взятках.

Бывший советник мэра Ярославля может сесть на 12 лет.

На речном вокзале в Ярославле пропало и вернулось «Утиное семейство». Полиция нашла похитителя.

Ярославскую чиновницу за получение взяток приговорили к штрафу. Прокуратура обжалует мягкий приговор.

Топ-менеджер нефтепроводной компании в Ярославле осужден за взятки и подкуп.

Прокуратура требует 4 года колонии для экс-депутата муниципалитета Ярославля.

Отставки и назначения

На ярославском радиозаводе могут поменять директора.

Городская политика

На месте ярославской табачной фабрики будет жилье и деловые объекты.

Бюджет Ярославля получит 42 млн рублей за проданную пять лет назад землю.

Выборы

Экс-кандидат в ярославские губернаторы не пойдет в облдуму от «Справедливой России».

Выборы депутатов Ярославской областной думы продлятся три дня.

В области началось выдвижение кандидатов в депутаты Ярославской областной думы. В «Единой России» намерены сохранить большинство в областном законодательном собрании, уже представленные в облдуме КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» также не хотят сдавать позиции.

Ярославский бизнес

В Ярославле действует полулегальный завод по производству угля.

На ярославском предприятии сожгли почти миллион голов кур.

Завод Komatsu в Ярославле в пять раз сократил количество сотрудников.

Дороги

В Ярославле готовы проекты ремонтов Московского проспекта и еще 60 дорог.

Цифры недели

В Ярославской области в 2022 году на 19,17% выросла заболеваемость ожирением.

В Ярославской области в два раза увеличили выплату для контрактников-добровольцев.

Алла Чижова