Дума на паровозной тяге, ревитализация табачной фабрики в Ярославле и кража «Утиного семейства»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
По букве закона
Прокуратура требует рекультивации части мусорного полигона в Ростове.
Экс-глава ярославского дептранса останется под стражей по делу о взятках.
Бывший советник мэра Ярославля может сесть на 12 лет.
На речном вокзале в Ярославле пропало и вернулось «Утиное семейство». Полиция нашла похитителя.
Ярославскую чиновницу за получение взяток приговорили к штрафу. Прокуратура обжалует мягкий приговор.
Топ-менеджер нефтепроводной компании в Ярославле осужден за взятки и подкуп.
Прокуратура требует 4 года колонии для экс-депутата муниципалитета Ярославля.
Отставки и назначения
На ярославском радиозаводе могут поменять директора.
Городская политика
На месте ярославской табачной фабрики будет жилье и деловые объекты.
Бюджет Ярославля получит 42 млн рублей за проданную пять лет назад землю.
Выборы
Экс-кандидат в ярославские губернаторы не пойдет в облдуму от «Справедливой России».
Выборы депутатов Ярославской областной думы продлятся три дня.
В области началось выдвижение кандидатов в депутаты Ярославской областной думы. В «Единой России» намерены сохранить большинство в областном законодательном собрании, уже представленные в облдуме КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» также не хотят сдавать позиции.
Ярославский бизнес
В Ярославле действует полулегальный завод по производству угля.
На ярославском предприятии сожгли почти миллион голов кур.
Завод Komatsu в Ярославле в пять раз сократил количество сотрудников.
Дороги
В Ярославле готовы проекты ремонтов Московского проспекта и еще 60 дорог.
Цифры недели
В Ярославской области в 2022 году на 19,17% выросла заболеваемость ожирением.
В Ярославской области в два раза увеличили выплату для контрактников-добровольцев.