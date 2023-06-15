Прокуратура обжалует мягкий приговор по делу о взятках ярославской чиновницы

Прокуратура Ярославской области намерена обжаловать приговор в отношении бывшего заместителя директора регионального департамента государственной жилищного надзора (ДГЖН) Анны Апольской, признанной виновной в получении взяток, но приговоренной только к штрафу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Апольская

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Анна Апольская

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», госпожа Апольская обвинялась в получении взяток от директоров управляющих компаний Тутаева. Судебные процессы по уголовному делу шли с декабря 2021 года, в итоге 6 июня 2023 года Ленинский районный суд признал экс-заместителя директора ДГЖН виновной в получении взяток и приговорил к штрафу в 1,1 млн руб.

В прокуратуре назвали вердикт суда «чрезмерно мягким» и заявили о намерении его обжаловать.

«В судебных прениях государственный предложил назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Прокуратура не согласилась с указанным приговором суда, он будет обжалован в апелляционном порядке с доводами об усилении назначенного наказания»,— отметили в ведомстве.

Андрей Иванов