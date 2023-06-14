Экс-кандидат в ярославские губернаторы не пойдет в облдуму от «Справедливой России»

Ярославское отделение партии «Справедливая Россия» (СР) не рассматривает выдвижение политика Сергея Балабаева в качестве кандидата от партии на выборах в областную думу. Об этом порталу Ярньюс сообщил заместитель руководителя регионального отделения «Справедливой России» Сергей Хабубилин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Балабаев (на переднем плане)

Фото: Ярославская областная дума Сергей Балабаев (на переднем плане)

Фото: Ярославская областная дума

При этом господин Хабибулин отметил, что в списки партийных выдвиженцев на выборах в облдуму попадут кандидаты, которая ранее представляли другие партии. Это входивший во фракцию «Единая Россия» в облдуме депутат Владимир Денисов, избранный в облдуму от КПРФ депутат Шакир Абдуллаев, депутат Заволжского сельского поселений от КПРФ Татьяна Шамина.

Ранее о возможном выдвижении Сергея Балабаева от «Справедливой России» начали сообщать анонимные телеграм-каналы. Этот ярославский политик за последние 20 лет неоднократно менял партийную принадлежность. В 2013 году он избирался в областную думу от партии «Гражданская платформа», в 2016 году участвовал в выборах в Госдуму от партии «Справедливая Россия», в 2017 году баллотировался в губернаторы Ярославской области от партии ПАРНАС. Так же Сергей Балабаев входил в региональное бюро партии «Яблоко», а в начале XXI века возглавлял в Ярославской области «Молодежное Единство».

Андрей Иванов