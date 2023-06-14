Ярославскую чиновницу за получение взяток приговорили к штрафу

Бывший заместитель директора департамента государственного жилищного надзора (ДГЖН) Ярославской области Анна Апольская признана виновной в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Анна Апольская

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Следствие считало, что чиновница получала взятки от двух директоров управляющих компаний Тутаева. Деньги ей передавали ежемесячно, а общая сумма взяток в итоге составила 320 тыс. руб. Апольская была задержана вместе с бывшим заместителем директора департамента Олегом Бойченко в августе 2019 года.

Уголовное дело Анны Апольской суды Тутаева и Ярославля рассматривают с декабря 2021 года. 6 июня 2023 года Ленинский районный суд признал ее виновной в получении взяток и приговорил к штрафу в 2,2 млн руб. Сумма штрафа была снижена до 1,1 млн руб., так как суд учел время нахождения обвиняемой под стражей в СИЗО с 22 августа 2019 года до 26 мая 2020 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Ярославском областном суде. Для сравнения, другой бывший заместитель директора ДГЖН Олег Бойченко за получение взяток от двух директоров тутаевских управляющих компаний был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 7 млн руб. Его приговор вступил в законную силу в ноябре 2021 года.

Андрей Иванов