На ярославском радиозаводе могут поменять директора

Генеральному директору АО «Ярославский радиозавод» (входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») Сергею Якушеву предложили уйти в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии источника ТАСС, решение об отставке Сергея Якушева было принято 9 июня, после совещания, на котором обсуждался ход программы перехода на конвейерное производство унифицированной бортовой аппаратуры. В «Роскосмосе» агентству подтвердили, что вопрос смены директора на ярославском радиозаводе обсуждается.

Сергей Якушев вернулся на радиозавод в июле 2022 года, отказавшись от поста заместителя председателя Ярославской областной думы. До второго пришествия он руководил предприятием с 1996 по 2018 год.

Алла Чижова