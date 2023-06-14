Экс-глава ярославского дептранса останется под стражей по делу о взятках

Экс-директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных останется под стражей. Ярославский областной суд 14 июня отказал в удовлетворении апелляции защиты по мере пресечения. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.
Татьяна Черемных
Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ
Госпожа Черемных обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что она вместе с еще двумя подчиненными получила взятку «за общее покровительство» в сумме 1,6 млн руб. от директора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова. Как рассказывал «Ъ-Ярославль», Татьяна Черемных свою вину признала, рассказав следователям, что взятки переводились на банковские карты двух ее знакомых, трудоустроенных в компаниях, подконтрольных «Группе Мовиста». Но пользовались карточками сама Татьяна Черемных и ее супруг.
Сторона защиты ссылалась на здоровье госпожи Черемных и ее супруга, предлагая в качестве меры пресечения домашний арест. Но сначала Кировский районный суд 26 мая, а потом Ярославский областной суд 14 июня в удовлетворении ходатайства защите отказал. Татьяна Черемных останется в СИЗО до 23 июля 2023 года.
Также Ярославский областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Александра Советникова, которого следствие определяет как взяткодателя, и заместителя директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Олега Ивановского, который также считается СКР получателем денег от директора «Группы Мовиста». Бывший директор ГКУ «Организатор перевозок» Илья Прокопьев свой арест не обжаловал.