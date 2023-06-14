Экс-глава ярославского дептранса останется под стражей по делу о взятках

Экс-директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных останется под стражей. Ярославский областной суд 14 июня отказал в удовлетворении апелляции защиты по мере пресечения. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Черемных

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Татьяна Черемных

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Госпожа Черемных обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что она вместе с еще двумя подчиненными получила взятку «за общее покровительство» в сумме 1,6 млн руб. от директора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова. Как рассказывал «Ъ-Ярославль», Татьяна Черемных свою вину признала, рассказав следователям, что взятки переводились на банковские карты двух ее знакомых, трудоустроенных в компаниях, подконтрольных «Группе Мовиста». Но пользовались карточками сама Татьяна Черемных и ее супруг.

Сторона защиты ссылалась на здоровье госпожи Черемных и ее супруга, предлагая в качестве меры пресечения домашний арест. Но сначала Кировский районный суд 26 мая, а потом Ярославский областной суд 14 июня в удовлетворении ходатайства защите отказал. Татьяна Черемных останется в СИЗО до 23 июля 2023 года.

Также Ярославский областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Александра Советникова, которого следствие определяет как взяткодателя, и заместителя директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Олега Ивановского, который также считается СКР получателем денег от директора «Группы Мовиста». Бывший директор ГКУ «Организатор перевозок» Илья Прокопьев свой арест не обжаловал.

Андрей Иванов