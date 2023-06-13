В Ярославле действует полулегальный завод по производству угля

В Ярославле действует полулегальное производство угля, которое загрязняет окружающую среду. В ближайшее время прокуратуры намерена выйти в суд с иском о закрытии производства на улице 2-ая Транспортная. Об этом на заседании комитета облдумы по ЖКХ рассказала и.о. директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Надежда Смирнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод по производству угля

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Завод по производству угля

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» на резкий запах отходов угольного производства жаловались жители Фрунзенского района. Как рассказала глава департамента, сначала предприятие не могли найти.

«Когда жалобы пошли, мы сначала оценивали предприятия, которые находятся на учете в качестве объектов негативного воздействия на окружающую среду. И ничего установлено не было. И когда поехали с обследованием по Липовой горе вместе с прокуратурой данный источник был выявлен. Там расположены 7 железных бочек типа печки, которые специализируются на производстве угля. Эти печки не имеют какого-либо газоочистительного оборудования. Этот источник не имеет никаких разрешительных документов, начиная от экологических требований и заканчивая тем, что у них отсутствуют какие-либо права на тот земельный участок, на котором они размещаются. Земля в неразграниченной собственности»,— рассказала Надежда Смирнова.

На этой неделе в департаменте охраны окружающей среды ждут результатов замеров воздуха и проб почвы, которые отправят в ярославскую природоохранную прокуратуру. Следующим шагом планируется иск в суд о прекращении деятельности предприятия.

Андрей Иванов