В Ярославской области значительно выросла заболеваемость ожирением

В Ярославской области в 2022 году на 19,17% выросла заболеваемость ожирением и на 22,2% анемией. Данные в сравнении с 2021 годом приводит Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка здоровья в Ярославле

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области Проверка здоровья в Ярославле

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

Показатель заболеваемости ожирением всего населения региона составил в 2022 году 1763,3 случая на 100 тысяч населения. В 2021 году этот показатель был 1479 случаев на 100 тыс. По сравнению с 2021 годом произошло повышение числа заболеваемости новообразованиями на 3,09%, болезнями эндокринной системы —9,48%, гипертонической болезнью —17,46%, болезням органов пищеварения— 12,62%, диабетом — 0,91%. При этом отмечается снижение заболеваемости ишемической болезнью сердца на 9,7%.

Рост заболеваемости в Роспотребнадзоре объясняют в том числе и неправильным питанием.

«В рационе питания населения превалируют жиры и углеводы, отмечается дефицит белка. Тенденция увеличения потребления продуктов, содержащих насыщенные жиры, и снижения потребления сложных углеводов, свидетельствует о несбалансированном питании населения, что приводит к риску развития метаболических нарушений, росту сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований, эндокринных нарушений, в том числе сахарного диабета»,— отметили в ярославском управлении Роспоттребнадзора.

Андрей Иванов