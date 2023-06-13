Прокуратура требует рекультивации части мусорного полигона в Ростове

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура требует от собственника мусорного полигона в Ростове провести его частичную рекультивацию. Об этом на заседании комитета облдумы по ЖКХ заявила и.о. директора регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды Надежда Смирнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мусорный полигон

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Мусорный полигон

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Еще в 2022 году департамент произвел замеры поверхностных вод реки Ишня, расположенной рядом с ростовским мусорным полигоном. И по словам госпожи Смирновой проверка выявила превышение допустимых концентраций вредных веществ.

«В ноябре-декабре 2022 года Росприроднадзором была проведена внеплановая проверка ростовского полигона, было установлено достаточно большое количество нарушений, в том числе нарушением было признано частичное размещение ростовского полигона в водоохранной зоне реки Ишня. В виду выявленных нарушений Росприроднадзором был назначен штраф в размере 400 тыс. руб., также было выдано предписание. Знаю, что Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к полигону о необходимости разработать проект рекультивации на ту часть полигона, которая находится в водоохранной зоне»,— рассказала Надежда Смирнова.

Согласно картотеке Ростовского районного суда, иск природоохранной прокуратуры к ОАО «Чистый город плюс» подан 27 марта 2023 года. Параллельно в арбитражном суде Ярославской области рассматриваются иски к Росприроднадзору самого ОАО «Чистый город плюс», не признающего результаты проверки ведомства и вынесенный штраф.

«Полигон пытается оспаривать, вышли с иском, что была неправильно установлена водоохранная зона, и что по сути дела полигон в данной водоохранной зоне не находится. Сейчас идут судебные разбирательства»,— добавила Надежда Смирнова.

Спор в частности касается ширины водоохранной зоны реки Ишня. По версии департамента она составляет 200 м, собственник полигона так не считает. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», жители Ростова жаловались уполномоченному по правам человека Сергею Бабуркину, который также переправлял их жалобы в природоохранную прокуратуру.

Андрей Иванов