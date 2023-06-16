Топ-менеджер нефтепроводной компании в Ярославле осужден за взятки и подкуп

Один из бывших руководителей ярославского районного нефтепроводного управления ООО «Транснефть-Балтика» 15 июня признан виновным в получении взятки и коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрунзенский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фрунзенский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Как считало следствие, с 2017 по 2020 год он получил от предпринимателей-подрядчиков в виде коммерческого подкупа 580 тыс. руб., а по другом эпизоду в период с 2019 по 2021 года — более 1,8 млн руб.

«Денежные средства передавались подсудимому за своевременную и беспрепятственную приемку выполненных работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств и спецтехники»,— рассказали в Ярославском областном суде.

Также в уголовном деле менеджера нефтепроводной компании два эпизода получения взяток в сумме 880 тыс. и 590 тыс. руб. Следствие считало, что деньги были получены от индивидуального предпринимателя «за оказание услуг», а также все за те же договоры по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств и спецтехники.

Свою вину обвиняемый признал, заключил досудебное соглашение. Приговором Фрунзенского районного суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 4 млн руб. Параллельно в том же суде рассматривается уголовное дело его подельника, который вину во взятках и коммерческом подкупе не признавал.

Андрей Иванов