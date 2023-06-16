В Ярославле нашли похитителя «Утиного семейства»

Ярославская полиция установила подозреваемого в совершении кражи арт-объекта «Утиное семейство» с Волжской набережной. Об этом сообщили в региональном УМВД.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что скульптура утки и маленьких утят пропала в ночь на 12 июня, однако в ночь на 15 июня была возвращена на место. Установщик арт-объекта АО «Ярославский речной порт» написал заявление в полицию на предмет кражи.

Заявление было зарегистрировано 14 июня, а 16 июня полиция нашла 28-летнего подозреваемого. Мужчина признал вину и пояснил, что похитил скульптуру для личного пользования.

«Отделом дознания ОМВД России по Кировскому городскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде»,— сообщили в полиции.

Алла Чижова