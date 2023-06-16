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Дума на паровозной тяге

Началось выдвижение кандидатов в депутаты Ярославской областной думы

В Ярославской области официально стартует предвыборная кампания. 14 июня региональная избирательная комиссия назначила выборы в облдуму на 8-10 сентября. С 16 июня по 16 июля пройдет выдвижение кандидатов. В «Единой России» намерены сохранить большинство в областном законодательном собрании, уже представленные в облдуме КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» также не хотят сдавать позиции. При этом в «Справедливой России» готовы выдвигать федеральных политиков по партспискам в областную думу, в КПРФ от «паровозов» отказались.

Ярославская областная дума

Ярославская областная дума

Фото: Ъ-Ярославль

Ярославская областная дума

Фото: Ъ-Ярославль

Ярославская областная дума 7-го созыва была избрана в 2018 году, полномочия действующих депутатов истекут в сентябре 2023-го. Сейчас в думе есть представители пяти партий — это парламентские «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, а также партия «Коммунисты России», представленная депутатом Артемом Денисовым.

Новый восьмой созыв будут избирать по измененному закону о выборах. Количество депутатов с 50 сокращается до 46. Причем если в 2018 году половину думы избирали по партийным спискам, то теперь от партий в заксобрание попадут только 12 депутатов из 46. Остальных выберут в одномандатных округах. Сокращение количества мандатов, определяемых по партийным спискам, а также трехдневное голосование не устраивает представителей оппозиционных партий.

«У нас перед каждыми выборами власть меняет закон о выборах. Это очень нехорошо. Это вызывает неприятие у людей, именно поэтому у нас в области одна из самых низких явок. По моим данным и трехдневное голосование будет не во всех регионах. В других местах одного дня хватает, чтобы посчитать 80% голосов»— говорит секретарь бюро совета регионального отделения «Справедливой России» (СР), депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.

Первый секретарь обкома КПРФ Михаил Парамонов тоже недоволен переменами в законодательстве.

«Желание победить есть, набрать больше голосов. Но мы реалисты и понимаем, что поменялось федеральное и региональное законодательство. Делается все, чтобы устранить наблюдателей из комиссий. Хотим, чтобы избиратели не сомневались, что их голос был учтен так, как они проголосовали. Надеемся на честность при проведении избирательной кампании. И надежда умирает последней»,— отмечает Михаил Парамонов.

16 июня, в первый же день выдвижения кандидатов, в Ярославской области прошла конференция партии «За справедливость». Другие партии пока даже дату конференции не определили. Известно, что «Единая Россия» планирует официально обнародовать список кандидатов в конце июня, «СР» — в начале июля. Списки этих партий пока окончательно не сформированы.

Единороссы в последнюю неделю мая провели партийные праймериз, победителей определяли по 11 территориальным группам и по 34 одномандатным округам. Из действующих областных депутатов от «ЕР» не смогли победить в праймериз Игорь Ясинский в Угличе и Владимир Денисов в Рыбинске. Господин Денисов подтвердил «Ъ-Ярославль», что теперь будет участвовать в предвыборной гонке как кандидат от «Справедливой России» и соперничать с победителем праймериз от «ЕР» Валентином Журавлевым.

«Надеюсь на победу. Округ по сравнению с 2018 годом меньше стал. Там у меня было 43 тыс. избирателей, а теперь 27 тыс. будет. Теперь округа компактные»,— говорит Владимир Денисов.

Бывший мэр Рыбинска, директор АО «НИИ парашютостроения» Денис Добряков на внутрипартийном голосовании в мае занявший третье место, считает, что сможет принять участие в сентябрьских выборах как кандидат от «Единой России».

«Борьбу за право представлять интересы моего родного города в Ярославской областной Думе продолжу. Из "Единой России" выходить не буду. Наоборот, считаю, что нужно поднимать рейтинг партии и своими делами доказывать, что "Единая Россия" — ведущая политическая сила страны»,— заявил господин Добряков.

Руководство регионального отделения «Единой России» и партийной фракции в думе не сомневается, что удастся сохранить большинство. Но именно за счет победителей праймериз.

«Фракция "Единая Россия", как всегда, ждет победы на выборах. Что мы можем еще ждать? Только так. Победу и все. Мы надеемся на большинство, что наши коллеги, которые выиграли предварительное голосование, выиграют и основные выборы», — сказал лидер фракции «Единая Россия» в думе Николай Александрычев.


Представители других парламентских партий в интервью «Ъ-Ярославль» заявили о намерении если не преумножить, то сохранить то количество мандатов, которое получили на выборах 2018 года. Так в КПРФ надеются сохранить фракцию из 11 депутатов, в ЛДПР претендуют на 3-4 мандата, в «Справедливой России» — на пять.

Региональное законодательство с этого года вновь позволяет ставить во главе списков известных политиков. У партий разное отношение к так называемым «паровозам». Представитель «СР» Анатолий Каширин признал, что партийные списки в облдуму могут возглавить два депутата Госдумы от «Справедливой России» — Анатолий Лисицын и Анатолий Грешневиков.

«Наверно, мы их и выдвинем. Люди заслуженные, уважаемые, работают на партию. Нам есть кого поставить впереди списка»,— говорит Анатолий Каширин.

А глава регионального КПРФ заявляет, что партия не будет использовать на выборах технологию «паровозов».

«Паровозов не планируем. Своими силами работаем, работаем с людьми. Районные отделения определились по предлагаемым кандидатам. Дальше будут рекомендации пленума, а потом на областную конференцию будет выносится. У нас был фильтр кадровой комиссии, фильтр бюро обкома. Планируем все округа закрывать, но есть определенные моменты, связанные с состоянием здоровья товарищей. Этот вопрос будет дорабатываться конференцией»,— отметил первый секретарь обкома КПРФ Михаил Парамонов.

Была интрига и с лицом региональной кампании ЛДПР. В конце апреля в Ярославле побывал недавно освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут. Сразу же пошли слухи, что господин Бут будет выдвигаться в ярославские депутаты. Но сам бизнесмен их опроверг.

«Это не соответствует никаким реалиям»,— заявил Виктор Бут.

Как пояснили в облизбиркоме, выдвижение кандидатов в депутаты должно закончиться через месяц 16 июля. С 12 августа начнется агитационная кампания в СМИ. Само голосование пройдет с 8 по 10 сентября. Итоги выборов депутатов областной думы восьмого созыва подведут 11 сентября.

Андрей Иванов

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