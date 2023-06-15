На речной вокзал в Ярославле вернулось «Утиное семейство»

Ярославская полиция намерена продолжать проверку по факту исчезновения арт-объекта «Утиное семейство», несмотря на возвращение памятника на речной вокзал в Ярославле. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в УМВД по Ярославской области

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Скульптура утки и маленьких утят пропала в ночь на 12 июня. Установщиком арт-объекта является АО «Ярославский речной порт». Как пояснили «Ъ-Ярославль» в порту, после пропажи они написали заявление в полицию на предмет кражи памятника.

Заявление было официально зарегистрировано 14 июня. А в ночь на 15 июня неизвестные вернули арт-объект на речной вокзал. В порту не исключают, что похитители испугались общественного резонанса. Но в полиции и после возвращения памятника не намерены останавливаться.

«Проводится проверка, устанавливаются подозреваемые»,— сообщили в ярославском УМВД.

Алла Чижова