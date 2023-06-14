Выборы депутатов Ярославской областной думы продлятся три дня

Выборы депутатов Ярославской областной думы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Решение о проведении трехдневного голосования вечером 14 июня приняла избирательная комиссия Ярославской области. Об этом сообщает телеграм-канал облизбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» Ярославская областная дума 9 июня назначила выборы нового созыва на 10 сентября. Теперь облизбирком определил, что голосование будет продолжаться три дня.

«Члены комиссии рассмотрели целый ряд вопросов, связанных с выборами депутатов Ярославской областной Думы восьмого созыва и выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований, которые пройдут в сентябре текущего года. Принято решение о проведении голосования на протяжении трёх дней. Кроме того, облизбирком утвердил календарный план по подготовке и проведению выборов, принял ряд постановлений, связанных с их финансовым обеспечением, ведением предвыборной агитации»,— отметили в облизбиркоме.

Новый 8 созыв областной думы будет состоять из 46 депутатов, из которых 34 выберут в одномандатных округах и 12 по партийным спискам.

Андрей Иванов