В Ярославской области в два раза увеличили выплату для контрактников-добровольцев

В Ярославской области вырастет региональная выплата для добровольцев, решивших заключить контракт на военную службу. Об этом заявил ярославский губернатор Михаил Евраев.

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Сумма выплаты в регионе вырастет со 100 до 210 тыс. руб. Денежные средства контрактник-доброволец получает единовременно.

«Все наше внимание сейчас – нашим защитникам. Приняли решение увеличить единовременную региональную выплату для всех добровольцев, заключивших контракт на военную службу от Ярославской области. Она вырастет со 100 до 210 тыс. руб. Это наш вклад в будущую победу, наша забота о бойцах, которые пойдут на передовую защищать свою страну»— заявил Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

В ярославском правительстве теперь уточнили, что общая сумма единовременных выплат теперь составить 405 тыс. руб. Кроме региональной выплаты, еще 195 тыс. платит Министерство обороны РФ. В ярославском правительстве подробно рассказали о денежном довольствии добровольца во время службы. Он получает от 204 тыс. руб. в месяц плюс возможны дополнительные выплаты, включая от 50 тысяч до 1 млн руб. за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника.

Региональное правительство области информирует, что для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться в пункт отбора или военный комиссариат или позвонив по номеру 122. По инициативе правительства в области работают и специальные мобильные информационные пункты.

Есть в регионе и льготы правительства области для семей военнослужащих-участников СВО. Так они освобождены от платы за детские сады, для них предусмотрена помощь в газификации жилых помещений, бесплатное питание для детей в школах. Для студентов-первокурсников, обучающихся очно в вузах, в течение 2023 года предусмотрена единовременная выплата в размере 30 тыс. руб.

Андрей Иванов