На месте ярославской табачной фабрики будет жилье и деловые объекты

Территория бывшей табачной фабрики в Ярославле превратится в общественно-деловой и жилой квартал. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория бывшей Ярославской табачной фабрики

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Территория бывшей Ярославской табачной фабрики

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Соглашение о ревитализации территории в ходе Петербургского международного экономического форума подписали ярославский губернатор Михаил Евраев и учредитель ООО «Эко», бывший директор ярославской табачной фабрики Владимир Галагаев. Как отмечают в ярославском правительстве, инвестор намерен вложить в ревитализацию квартала 4,5 млрд руб. и создать 200 новых рабочих мест.

«В рамках данного проекта запланированы комплексное развитие территории, реставрация объектов культурного наследия, создание общественных, деловых и жилых объектов»,— уточнили в ярославском правительстве.

Инвестором квартала выступает ООО «Эко», принадлежащее семье Галагаевых. Согласно данным ЕГРЮЛ, общество возглавляет Илья Галагаев, а учредителями компании являются Владимир Галагаев и его сыновья Иван, Роман и Илья. Как известно, Владимир Галагаев с 1987 года был директором Ярославской табачной фабрики, а с 1992 года ее главным акционером. В 2004 году он продал контрольный пакет акций ЗАО «Балканская звезда» (юрлицо Ярославской табачной фабрики) франко-испанскому концерну ALtadis. В 2007 году сам ALtadis стал частью Imperial Tabacco.

В январе 2017 года британский концерн закрыл табачное производство в Ярославле, рабочие места были сокращены. В 2020 году комплекс зданий фабрики вместе с землей перешел к ООО «Эко». Приобретенный земельный участок занимает площадь в 3 га. В 2023 году здание на улице Победы, 22 стало объектом культурного наследия. В реестр памятников местного значения оно включено как «Корпус производственный табачной фабрики Дунаева И.Н.». Этот момент также будет учитываться при будущих работах.

«Концепция развития территории бывшей фабрики разработана членом-корреспондентом Академии архитектуры и строительных наук, заслуженным архитектором Российской Федерации Максимом Борисовичем Атаянцем с сохранением памятников архитектуры местного значения, выявленных на территории, в которых будут размещаться социально значимые объекты»,— заявил сегодня в Санкт-Петербурге учредитель ООО «Эко» Владимир Галагаев.

Сроки реализации концепции не называются. Архитектор Максим Атаняц уже занимался ревитализацией в Ярославле. Он является автором проекта ЖК «Династия», который был построен на месте бывших производственных корпусов Ярославского завода топливной аппаратуры.

Андрей Иванов