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На ярославском предприятии сожгли почти миллион голов кур

На территории ООО «Птицефабрика «Романовская» Тутаевского района Ярославской области завершена утилизация кур, всего пришлось уничтожить 920 тыс. голов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном департаменте АПК.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев своим указом ввел карантин в районе птицефабрики «Романовская» в Тутаевском районе. Причина — вспышка птичьего гриппа на предприятии. Этим же указом было принято решение об уничтожении поголовья на птицефабрике, а также в домашних хозяйствах, расположенных в 10 км от очага вируса.

В департаменте АПК сообщили, что все владельцы, которые передали птицу для утилизации, получат компенсацию. За 1 кг живого веса уничтоженных куриц им заплатят 73 руб. 99 коп. Стоимость определялась, исходя из данных Росстата о цене кур.

Срок карантинных мероприятий установлен до 20 августа 2023 года. По информации департамента, после снятия всех ограничений и выполнения мероприятий птицефабрика «Романовская» планирует восстанавливать поголовье.

Алла Чижова

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