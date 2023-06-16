Завод Komatsu в Ярославле в пять раз сократил количество сотрудников

Ярославский завод Komatsu сократил штат сотрудников с 400 до 70 после приостановки выпуска продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ярославской области Михаил Евраева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Господин Евраев в рамках ПМЭФ пояснил, что оставшиеся сотрудники на заводе занимаются обслуживанием той техники, которая уже произведена. Сейчас ярославское правительство ищет промышленных региональных партнеров для Komatsu, чтобы завод продолжил свою работу.

«Компания уходить из России не хочет, но, конечно, они не могут не учитывать, что есть санкции и есть определенные сложности по доставке определенных частей, агрегатов и так далее. Но, я думаю, что это временно, и Komatsu понимает, что рынок России очень перспективный»,— цитирует ТАСС Михаила Евраева.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Komatsu приостановил выпуск продукции и сокращает работников из-за санкционных ограничений. Ранее ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» в Ярославле объявило о минимизации производства ввиду нарушений логистики поставок ключевых компонентов.

Алла Чижова