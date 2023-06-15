Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура требует 4 года колонии для экс-депутата муниципалитета Ярославля

Государственное обвинение просит приговорить бывшего депутата муниципалитета Ярославля Алексея Таганова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Алексей Таганов

Алексей Таганов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Алексей Таганов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», господин Таганов обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Следствие считает, что обвиняемый забирал себе денежные средства, выплачиваемые его помощникам, а в муниципалитет предоставлял расписки, содержащие «заведомо ложные сведения». Ущерб городскому бюджету за период с ноября 2017 по июнь 2020 года составил более 600 тыс. руб.

Судебный процесс по делу Алексея Таганова идет с осени 2022 года. Накануне 14 июня прошли прения. Прокуратура настаивает на реальном наказании в виде 4 лет лишения свободы. Сторона защиты — на оправдании бывшего депутата. Алексей Таганов считает, что его оговорили. Приговор по уголовному делу Кировский районный суд вынесет 20 июня.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...