Прокуратура требует 4 года колонии для экс-депутата муниципалитета Ярославля

Государственное обвинение просит приговорить бывшего депутата муниципалитета Ярославля Алексея Таганова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Таганов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Алексей Таганов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», господин Таганов обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Следствие считает, что обвиняемый забирал себе денежные средства, выплачиваемые его помощникам, а в муниципалитет предоставлял расписки, содержащие «заведомо ложные сведения». Ущерб городскому бюджету за период с ноября 2017 по июнь 2020 года составил более 600 тыс. руб.

Судебный процесс по делу Алексея Таганова идет с осени 2022 года. Накануне 14 июня прошли прения. Прокуратура настаивает на реальном наказании в виде 4 лет лишения свободы. Сторона защиты — на оправдании бывшего депутата. Алексей Таганов считает, что его оговорили. Приговор по уголовному делу Кировский районный суд вынесет 20 июня.

Андрей Иванов