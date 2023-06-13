В Ярославле готовы проекты ремонтов Московского проспекта и еще 60 дорог

Проекты ремонтов 62 дорог Ярославля, включая Московский проспект и участок Юго-Западной окружной дороги, проходят проверку в государственной экспертизе. Данные на 9 июня 2023 года предоставили в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский проспект в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Московский проспект в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В частности, проверку проходит проектная документация на ремонт улицы Большая Федоровская (от ул. М. Московская до ул. Б. Павловская), Московского проспекта (от площади Богоявления до ул. Калинина), Красной площади, улиц Советская (от ул. Республиканская до ул. Республиканский проезда), Лисицына, Д. Бедного, Саукова, Шандорная (от проспекта Машиностроителей до ул. Маяковского), Красноборская (от ул. С. Орджоникидзе до ул. Сахарова), Ранняя, Волгоградская, Здоровья, Александра Невского, Флотская, Титова, Ушинского, Гоголя (от Суздальского шоссе до дома №31) и других.

Также на проверке в госэкспертизе находится проект ремонта участка Юго-Западной окружной дороги на территории Ярославского муниципального района и 8 проездов к объектам соцсферы. Пока «Яргосстройэкспертиза» не проверяет документацию по проспекту Машиностроителей, Октября и улицы Свободы. При этом в ГАУ особо оговорились, что прохождение проектом госэкспертизы вовсе не означает последующий немедленный ремонт дороги.

«Настоящий перечень не может коррелировать с фактическим перечнем дорог, запланированных к ремонту в конкретный отчетный период. Так как срок действия заключения экспертизы законодателем не установлен, то к реализации техническими заказчиками может быть принята любая ранее проверенная учреждением проектная документация. При этом, при необходимости, пересчет сметной стоимости строительства в текущий уровень цен технические заказчики осуществляют самостоятельно, используя индексы изменения сметной стоимости строительства»,— пояснили в «Яргосстройэкспертизе».

Также в учреждении отметили, что с января 2022 года госэкспертизу проходили 110 комплектов документации ремонта дорог в Ярославле.

Андрей Иванов