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Бывший советник мэра Ярославля может сесть на 12 лет

Бывший заместитель директора АО «Центр», экс-советник мэра Ярославля может получить 12 лет лишения свободы за получение взяток. Такое наказание для него запросило обвинение. Об этом сообщает пресс-служба регионального суда.

Сергей Бакшин

Сергей Бакшин

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Сергей Бакшин

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Уголовное дело Сергея Бакшина рассматривает Кировский районный суд. Как сообщал «Ъ-Ярославль», он обвиняется в двух эпизодах получения взяток. Следствие считает, что он за взятку в пять раз снизил арендную плату предпринимателю в Ярославле. Второй эпизод связан с получением взятки в Люберцах, когда по версии следствия господин Бакшин, будучи директором МУПа, получил ноутбук и принтер за сокрытие сведений о незаконно размещенных рекламных конструкциях.

13 июня в Кировском районном суде прошли прения сторон. Прокуратура просила признать экс-советника мэра Ярославля Владимира Волкова виновным по двум эпизодам получения взяток и приговорить к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 19 млн руб. Сторона защиты просила суд оправдать Сергея Бакшина. Приговор по уголовному делу будет оглашен 20 июня.

Андрей Иванов

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