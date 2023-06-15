Бюджет Ярославля получит 42 млн рублей за проданную пять лет назад землю

Иск прокуратуры Ярославской области о взыскании кадастровой стоимости проданного в 2018 году земельного участка в 5 га в районе поселка Сокол в Ярославле окончательно удовлетворен. Второй арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы ответчиков по иску. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Выставочный зал" на земельном участке

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ "Выставочный зал" на земельном участке

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В июле 2018 года мэрия города Ярославля передала в собственность юрлиц земельный участок, ограниченный улицами Авиационная, Циолковского и проспектом Фрунзе. Участок площадью более 5 га напротив торгового центра «Метро» был продан ООО «Булат» и ИП Смирнов без торгов, за 7,5 млн руб., что составляло 15% от кадастровой стоимости «для эксплуатации имеющихся на нем построек». Речь шла о деревянном строении, которые новые владельцы земли называли «выставочным залом».

Как установила проверка прокуратуры, площадь нежилого здания была около 160 кв. м, также на участке было 2 подстанции. Застройка составляла около 0,25% от общего объема проданной земли, что не соответствовало условиям соразмерности при приватизации, прописанным в Земельном кодексе РФ. В 2021 году участок был перепродан за 100 млн руб. индивидуальному предпринимателю Дмитрию Шлапаку.

Прокуратура Ярославской области провела проверку по факту приватизации земли, и в марте 2022 года обратилась в суд. Изначально истец требовал возврата земли в муниципальную собственность, но потом уточнил иск, признав господина Шлапака добросовестным приобретателем земли. Прокуратура настаивала на признании недействительным договора купли-продажи от июля 2018 года и взыскании в бюджет Ярославля полной кадастровой стоимости земли в 42 млн руб.

Данное требование арбитражный суд Ярославской области удовлетворил 30 декабря 2022 года, но ООО «Булат» и ИП Смирнов подали апелляционную жалобу.

«В суде ответчики представили заключение проектной организации о соответствии застройки требованиям к размещению объектов. Однако прокуратурой области доказано несоответствие данного заключения реальному расположению объектов на земельном участке, использованы в том числе материалы аэрофотосъемки»,— пояснили в прокуратуре.

14 июня Второй арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции, решение о взыскании 42 млн руб. вступило в законную силу. В прокуратуре намерены поставить его исполнение на контроль.

Андрей Иванов