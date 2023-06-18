Путин поддержал идею создания группы из его администрации для работы в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания рабочей группы для координации и систематизации новых идей в зоне проведения спецоперации на Украине. Предложение озвучили военкоры на закрытой части встречи с главой государства 13 июня.

«Вы же знаете известную сентенцию "хотите загубить дело — создайте рабочую группу". Но идея правильная у вас. Надо подумать, я с вами согласен, я сам хочу это сделать»,— сказал господин Путин, кадры со встречи сегодня показали в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1» (цитата по «Интерфаксу»).

Военкоры предложили создать рабочую группу из сотрудников администрации президента. «Но как бы рабочую группу создавать бессмысленно. Нужно какую-то системную работу наладить. Надо подумать. Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно шастала там среди командиров»,— заявил российский президент.

Владимир Путин обратил внимание, что зону боевых действий на Украине периодически посещают представители Кремля и правительства, включая первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. В начале июня он посетил затопленные в результате прорыва плотины Каховской ГЭС территории Херсонской области, Запорожскую АЭС, а также некоторые передовые позиции российской армии в ДНР.

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Лусине Баласян