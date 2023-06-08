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Коммерсантъ FM
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Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС и осмотрел гидротехнические сооружения. Об этом сообщила пресс-служба станции, добавив, что уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается на отметке 16,67 м, угрозы для безопасности станции нет.

Сергей Кириенко

Сергей Кириенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Кириенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сергей Кириенко провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения атомной электростанции. Он убедился в том, что они работают в штатном режиме»,— говорится в Telegram-канале пресс-службы Запорожской АЭС.

6 июня прорвало плотину Каховской ГЭС, расположенной в Херсонской области. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища, которая необходима в том числе для работы системы охлаждения Запорожской АЭС. Система состоит из резервуаров и внутренних каналов, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воды.

В МАГАТЭ говорили, что запасов воды в резервуарах для охлаждения систем Запорожской АЭС хватит на месяц. Уровень воды уменьшается на 5–7 см в час. Глава «Росатома» Алексей Лихачев (в корпорацию входит компания—оператор станции) заявил об альтернативных вариантах водоснабжения станции, включая «подземные скважины».

Сегодня, 8 июня, Сергей Кириенко также посетил затопленные в результате прорыва плотины Каховской ГЭС территории Херсонской области: города Голая Пристань и Алёшки, а также пункты временного размещения в Скадовске.

Подробнее о прорыве Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС»

Лусине Баласян

Фотогалерея

Последствия прорыва Каховской ГЭС

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В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров

В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины

Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины

Фото: Reuters

Дом культуры в Новой Каховке

Дом культуры в Новой Каховке

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов

В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов

Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Затопление в Новой Каховке

Затопление в Новой Каховке

Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области

Спасение собаки из затопленного района

Спасение собаки из затопленного района

Фото: Reuters

7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см

7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см

Фото: Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС

Фото: Reuters

В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек

В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек

Фото: Reuters

Подтопленная улица в Херсонской области

Подтопленная улица в Херсонской области

Фото: Reuters

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища

Фото: Reuters

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов

Фото: Reuters

Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге

Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга

Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС

Фото: Felipe Dana / AP

СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий

СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести

В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести

Фото: Felipe Dana / AP

Эвакуация жителей из Херсона

Эвакуация жителей из Херсона

Фото: Felipe Dana / AP

Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления

Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления

Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления

Фото: Reuters

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В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины

Фото: Reuters

Дом культуры в Новой Каховке

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов

Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Затопление в Новой Каховке

Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области

Спасение собаки из затопленного района

Фото: Reuters

7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см

Фото: Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС

Фото: Reuters

В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек

Фото: Reuters

Подтопленная улица в Херсонской области

Фото: Reuters

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища

Фото: Reuters

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов

Фото: Reuters

Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС

Фото: Felipe Dana / AP

СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести

Фото: Felipe Dana / AP

Эвакуация жителей из Херсона

Фото: Felipe Dana / AP

Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления

Фото: Reuters

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