Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС и осмотрел гидротехнические сооружения. Об этом сообщила пресс-служба станции, добавив, что уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается на отметке 16,67 м, угрозы для безопасности станции нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сергей Кириенко провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения атомной электростанции. Он убедился в том, что они работают в штатном режиме»,— говорится в Telegram-канале пресс-службы Запорожской АЭС.

6 июня прорвало плотину Каховской ГЭС, расположенной в Херсонской области. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища, которая необходима в том числе для работы системы охлаждения Запорожской АЭС. Система состоит из резервуаров и внутренних каналов, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воды.

В МАГАТЭ говорили, что запасов воды в резервуарах для охлаждения систем Запорожской АЭС хватит на месяц. Уровень воды уменьшается на 5–7 см в час. Глава «Росатома» Алексей Лихачев (в корпорацию входит компания—оператор станции) заявил об альтернативных вариантах водоснабжения станции, включая «подземные скважины».

Сегодня, 8 июня, Сергей Кириенко также посетил затопленные в результате прорыва плотины Каховской ГЭС территории Херсонской области: города Голая Пристань и Алёшки, а также пункты временного размещения в Скадовске.

Подробнее о прорыве Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС»

Лусине Баласян