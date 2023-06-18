Что происходит после ввода войск России на Украину. День 480-й

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об усилении военной активности возле Запорожской АЭС. Кремль считает, что военная операция переросла в «войну с коллективным Западом». Путин показал африканской делегации черновик мирного договора с Украиной от 2022 года. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:15. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил RT, что российская спецоперация на территории Украины «продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом».

10:14. Путин показал африканской делегации черновик мирного договора с Украиной от 2022 года, который «был парафирован руководителем переговорной группы из Киева». «Но после того, как мы, как обещали, отвели войска от Киева, киевские власти и его хозяева выбросили его на свалку истории»,— заявил Путин.

10:11. Великобритания выделит $32 млн на укрепление кибербезопасности на Украине, финансирование позволит «обнаруживать и предотвращать киберугрозы со стороны России и отвечать на них» — заявление канцелярии британского премьер-министра.

10:09. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об усилении военной активности возле Запорожской АЭС. «Мы никогда не теряем бдительности, возможность, что АЭС подвергнется удару, очень реальна»,— сказал он.

10:06. Путин обсудил российско-украинский конфликт с лидерами нескольких стран Африки и поблагодарил африканскую миссию за визит в Россию.

10:05. Пресс-секретарь президента РФ Песков: задача российской спецоперации по демилитаризации Украины «во многом выполнена», потому что запасы собственного оружия Украины сокращаются, страна все больше использует западные системы вооружений.