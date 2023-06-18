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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 480-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 18 июня

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об усилении военной активности возле Запорожской АЭС. Кремль считает, что военная операция переросла в «войну с коллективным Западом». Путин показал африканской делегации черновик мирного договора с Украиной от 2022 года. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:15. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил RT, что российская спецоперация на территории Украины «продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом».

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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10:14. Путин показал африканской делегации черновик мирного договора с Украиной от 2022 года, который «был парафирован руководителем переговорной группы из Киева». «Но после того, как мы, как обещали, отвели войска от Киева, киевские власти и его хозяева выбросили его на свалку истории»,— заявил Путин.

10:11. Великобритания выделит $32 млн на укрепление кибербезопасности на Украине, финансирование позволит «обнаруживать и предотвращать киберугрозы со стороны России и отвечать на них» — заявление канцелярии британского премьер-министра.

10:09. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об усилении военной активности возле Запорожской АЭС. «Мы никогда не теряем бдительности, возможность, что АЭС подвергнется удару, очень реальна»,— сказал он.

10:06. Путин обсудил российско-украинский конфликт с лидерами нескольких стран Африки и поблагодарил африканскую миссию за визит в Россию.

10:05. Пресс-секретарь президента РФ Песков: задача российской спецоперации по демилитаризации Украины «во многом выполнена», потому что запасы собственного оружия Украины сокращаются, страна все больше использует западные системы вооружений.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 479-й

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