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Коммерсантъ FM
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Пушилин сообщил о посещении передовой вместе с Кириенко и командиром «Спарты» Жогой

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что проехал по некоторым передовым позициям российской армии в регионе вместе с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко и командиром батальона «Спарта» Артемом Жогой.

«Поговорили о снабжении, оно штатное, а то, что необходимо точечно, дополнительно  закрывают Народный фронт и другие меценаты. Настроение ребят боевое, парни рассказали о военных перспективах — они вселяют оптимизм»,— написал господин Пушилин в Telegram.

Врио главы ДНР 5 июня сообщал о тяжелой, но контролируемой ситуации на флангах бахмутского направления. Позднее Минобороны сообщило, что 4 и 5 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки наступления на южно-донецком направлении. По информации российского оборонного ведомства, они не увенчались успехом.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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