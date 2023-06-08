Сергей Кириенко посетил затопленные в результате прорыва плотины ГЭС территории Херсонской области

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил затопленные в результате прорыва плотины Каховской ГЭС территории Херсонской области: города Голая Пристань и Алёшки. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Андрея Алексеенко в Telegram Фото: страница Андрея Алексеенко в Telegram

«Отсюда автобусами доставляют в пункты временного размещения. Больше всего их открыто в Скадовске, куда также приехал Сергей Кириенко. В ПВР первый замглавы администрации Президента России тепло пообщался с эвакуированными людьми и специалистами соцслужб, волонтерами партии "Единая Россия"»,— написал господин Алексеенко в своем Telegram-канале.

Андрей Алексеенко уточнил, что Голая Пристань и Алёшки — наиболее пострадавшие от прорыва плотины территории. Местная администрация сообщала, что Голая Пристань затоплена почти на 80%, в некоторых районах вода доходит до крыш, город Алёшки покрыт водой на 85%.

Утром 6 июня стало известно о прорыве плотины Каховской ГЭС. В результате сброса воды из водохранилища стало затапливать населенные пункты ниже по течению Днепра, погибли 5 человек, еще 41 пострадал. Сегодня, 8 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об эвакуации 4,3 тыс. человек, включая 171 ребенка. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 июня, посетил Херсон и провел совещание по ликвидации последствий разрушения.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Лусине Баласян