Тим Цзю победил как укушенный

Тим Цзю, сын легендарного российского боксера Константина Цзю и новая суперзвезда современного профессионального бокса, одержал, может быть, самую яркую победу в своей профессиональной карьере. Защищая титул временного чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе (до 69,9 кг), представляющий Австралию Цзю-младший быстро, за минуту с небольшим, и эффектно нокаутировал сильного мексиканца Карлоса Окампо. Этот успех еще приблизил Цзю к бою за титул абсолютного чемпиона мира с американцем Джермеллом Чарло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тиму Цзю потребовалось всего 77 секунд, чтобы нокаутировать Карлоса Окампо

Фото: Chris Hyde / Getty Images Тиму Цзю потребовалось всего 77 секунд, чтобы нокаутировать Карлоса Окампо

Фото: Chris Hyde / Getty Images

Для Тима Цзю победа в прошедшем в австралийском Голд-Косте поединке была 23-й подряд в профессиональной карьере. Но пара обстоятельств, конечно, выделяет ее среди всех остальных.

Первое — это неприятность, случившаяся во время подготовки к поединку. В мае Цзю загремел в больницу с огромной рваной раной на правой руке, причиной которой был укус собаки. Травма потребовала хирургического вмешательства, и ни о каких полноценных тренировках в течение нескольких дней после нее не могло идти речи.

Все хорошо разбирающиеся в боксе люди жутко удивились, услышав от Цзю, что он не намерен хотя бы попробовать перенести очередное выступление на более позднюю дату. Вообще-то в таких ситуациях боксеры их без колебаний отменяют, чтобы не рисковать.

Второе обстоятельство — стилистика, в которой победа была добыта. У Тима Цзю уже значилось в послужном списке три выигрыша в стартовом раунде. Но все-таки так быстро — за 1 минуту и 17 секунд — ему их добывать еще не удавалось. Причем если раньше в спринтерском режиме Цзю громил, как ни крути, противников, которые не представляли собой по-настоящему серьезную угрозу, то тут ему пришлось разбираться с боксером опытным, когда-то владевшим чемпионским поясом и в принципе имеющим, как и большинство мексиканцев, репутацию бойца жутко терпеливого и стойкого: такого с наскока не возьмешь. Цзю именно так его и взял.

При этом нельзя сказать, будто катастрофа, случившаяся с Карлосом Окампо, явилась следствием какой-то его фатальной ошибки или счастливого озарения, посетившего на мгновение оппонента. Наоборот, исход, несмотря на исключительную лаконичность перформанса, показался на сто процентов логичным, на сто процентов соответствующим общей картинке.

Тима Цзю, разумеется, всегда сравнивают с его великим отцом — главной, может быть, легендой отечественного бокса Константином Цзю, который в 1990-е годы был абсолютным чемпионом мира в категории до 63,5 кг. Так вот, в воскресенье такие сравнения приобрели бесспорную актуальность.

Набор качеств Цзю-старшего был шикарен. Но восхищал он прежде всего тем, что постоянно держал противника на мушке. Его бокс был напрочь лишен бессмысленных пауз.

Цзю-младший в бою с Окампо продемонстрировал те же жесткость и целеустремленность, которыми его отец когда-то уничтожал самых крепких боксеров.

За 77 секунд он выбросил в общей сложности два десятка ударов, которые в официальной статистике называются силовыми. Эта цифра сама по себе впечатляет. Но еще больше впечатляет процент силовых ударов от Цзю, достигших цели. Их ровно половина, десять.

Сбить с ног Карлоса Окампо Тим Цзю успел аж дважды. Первый раз — хуком справа, который поставил точку в роскошной в плане тайминга и плотности комбинации: мексиканец кое-как сумел подняться на ноги. Второй — хуком уже слева. После него Окампо рухнул на канаты, а рефери Данрекс Тапдасан, кажется, понял, что бой нужно останавливать, еще не подойдя к претенденту и не заглянув ему в глаза: беспомощная поза, в которой тот находился, идеально описывала его состояние.

Предсказать, о чем будут говорить Тим Цзю и его менеджеры после поединка, было несложно. Еще в прошлом году все значимые боксерские организации санкционировали матч с особенным статусом. В нем должен быть разыгран титул абсолютного чемпиона мира, владеющего поясами Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и WBO. В настоящее время они принадлежат Джермеллу Чарло. Американец пользуется колоссальной популярностью, а в большинстве наиболее авторитетных классификаций сильнейших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, таких как классификация The Ring, входит в первую десятку.

Тим Цзю вполне официально добился права встретиться с ним, и его противостояние с Чарло, впервые назначенное на конец января, было обречено вызвать колоссальный ажиотаж. Однако с ним пока не срастается. Январский бой американца и австралийца был отменен, после того как первый сообщил о тяжелой травме руки, полученной им во время спарринга. Тиму Цзю вместо него пришлось драться с другим американским бойцом — Тони Харрисоном — как раз за звание временного чемпиона WBO. Цзю выиграл поединок нокаутом в девятом раунде.

Потом Чарло сообщил, что восстановление после перелома двух костей руки затягивается, а Цзю не захотел ждать и согласился на поединок с Окампо, только укрепивший его репутацию. После него австралиец подтвердил, что, каким бы ярким ни был его воскресный бой, «удовлетворен» он будет, лишь собрав все четыре звания. А его промоутер Джордж Роуз напомнил, что WBO уже установила дедлайн для проведения поединка с Чарло — 30 сентября. И еще заметил, что, на его взгляд, откладывать матч уже не нужно.

Алексей Доспехов