Абсолютное заменили на временное

Тиму Цзю, выступающему за Австралию сыну легендарного российского боксера Константина Цзю, нашли соперника для ближайшего боя, который заменит поединок за статус абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), назначенный на конец января нынешнего года, но сорванный из-за травмы владельца титула Джермелла Чарло. Новым оппонентом Цзю стал американец Тони Харрисон. Победитель матча встретится с Чарло, которого Харрисону уже однажды удалось одолеть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На профессиональном ринге Тимофей Цзю провел 21 бой и во всех одержал победу, в 15 случаях — нокаутом

Фото: Loren Elliott / Reuters На профессиональном ринге Тимофей Цзю провел 21 бой и во всех одержал победу, в 15 случаях — нокаутом

Фото: Loren Elliott / Reuters

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о том, что Тим Цзю и Тони Харрисон разыграют звание ее так называемого временного чемпиона. Бой состоится 12 марта в Австралии и для Цзю станет заменой другому поединку, куда более заметному.

Тим Цзю, чье полное имя на самом деле Тимофей,— это сын, возможно, самого выдающегося российского боксера-профессионала в истории Константина Цзю.

Цзю-старший, выступая за СССР, сделал прекрасную любительскую карьеру, а одновременно с распадом страны переехал в Австралию, чтобы делать карьеру профессиональную. Он довольно долго доминировал в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), победив целый ряд элитных соперников и в конце концов заработав престижнейший статус абсолютного чемпиона мира. Для этого Цзю потребовалось собрать три пояса — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Сегодня абсолютным чемпионом считается тот, кому наряду с этими званиями принадлежит еще и невысоко котировавшееся в 1990-е звание WBO.

Так вот, Тим Цзю в свои 28 лет вплотную приблизился к тому, чтобы повторить достижение отца. Он уже накопил отличный послужной список, в котором 21 выигрыш в 21 поединке, в том числе с такими классными соперниками, как Джефф Хорн, Такэси Иноуэ или Террелл Гауша, которого Цзю одолел в своем предыдущем матче, прошедшем в марте прошлого года. Вскоре после него было санкционировано гарантировавшее колоссальный ажиотаж противостояние Цзю и Джермелла Чарло.

Американец Чарло — одна из ярчайших суперзвезд современного бокса, во всех неофициальных классификациях лучших бойцов вне зависимости от весовой категории он стоит высоко. А главное, Чарло как раз является абсолютным чемпионом мира, владея всеми четырьмя поясами.

Бой был назначен на 28 января 2023 года, но сорвался. Причиной срыва стал перелом руки, который, по словам Джермелла Чарло, он получил во время спарринга.

Между тем нельзя сказать, что, подыскивая для Тима Цзю оппонента-«резервиста», WBO выбрала проходной, совершенно безопасный для него вариант. Скорее наоборот. 32-летний Тони Харрисон считается элитным боксером. Он неоднократно бился за разные звания, а пик его долгой карьеры наступил в декабре 2018 года, когда Харрисон встретился в поединке за титул WBC с Джермеллом Чарло, чей талант уже тогда всем был очевиден. Вопреки прогнозам верх по очкам взял Харрисон. Вердикт судей, правда, вызвал споры в экспертном сообществе, но в любом случае убедительное выступление формального аутсайдера произвело сильное впечатление.

Впрочем, через год Джермелл Чарло взял у Тони Харрисона реванш, нокаутировав его в 11-м раунде. А после этого Харрисон едва не рухнул вниз в рейтинге, завершив ничьей бой с мало кому известным бойцом Брайантом Перреллой. Но состоявшийся в апреле 2022 года следующий поединок Харрисона показал, что речь скорее шла все-таки о случайной осечке. С матерым испанцем Серхио Гарсией американец справился довольно уверенно.

Теперь же он дождался шанса обеспечить себе третье столкновение с Джермеллом Чарло. ESPN подчеркнул, что по условиям мартовского боя любому, кто его выиграет, достанется право на бой с абсолютным чемпионом. Хотя, если простой Чарло затянется, пояса — все или отдельные — могут перейти к победителю и вовсе без борьбы.

Алексей Доспехов