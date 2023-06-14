Сауль Альварес уклоняется от Дмитрия Бивола

Матч-реванш между признанным лучшим боксером 2022 года россиянином Дмитрием Биволом и одним из самых популярных спортсменов мира мексиканцем Саулем Альваресом, который должен был состояться в ближайшие месяцы, кажется, сорвался. Стало известно, что Альварес ведет переговоры о поединке с другими бойцами — американцем Джермеллом Чарло и шведом Баду Джеком. Представители Бивола считают, что мексиканец избегает уверенно победившего его в прошлом году российского чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг). А различные источники указывают на то, что развитию карьеры Дмитрия Бивола мешает позиция Всемирного боксерского совета (WBC), придерживающегося санкционного режима в отношении отечественных боксеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Развитию карьеры Дмитрия Бивола мешает позиция WBC, придерживающегося санкционного режима в отношении российских боксеров

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters Развитию карьеры Дмитрия Бивола мешает позиция WBC, придерживающегося санкционного режима в отношении российских боксеров

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

О переговорах Сауля Альвареса по поводу его следующего боя сообщил ESPN. По его данным, у пользующегося колоссальной популярностью мексиканского бойца, которому принадлежат все четыре чемпионских пояса — Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) — в суперсреднем весе (до 76,2 кг), осталось два варианта. Это поединок либо с американцем Джермеллом Чарло, либо со шведом Баду Джеком. При этом менеджер Джека Амер Абдалла подтвердил, что «основные условия» контракта на матч его клиента с Альваресом уже согласованы. Он может состояться в октябре в Саудовской Аравии, в последнее время довольно часто принимающей крупные боксерские турниры.

Это довольно неожиданная новость. Дело в том, что осенью должен был пройти бой Сауля Альвареса с совсем другим боксером. Речь идет о россиянине Дмитрии Биволе, владеющем титулом чемпиона мира WBA в полутяжелом весе.

Пиком карьеры Бивола, у которого пока нет осечек в послужном списке, был его состоявшийся в мае прошлого года поединок как раз с Саулем Альваресом. Перед ним поднявшийся в дивизион россиянина мексиканец занимал верхние строчки во всех значимых классификациях сильнейших бойцов вне зависимости от категории и считался безусловным фаворитом. Между тем неожиданно убедительную победу по очкам одержал Бивол. Тот успех вместе с ноябрьским выигрышем у известного соотечественника Альвареса Хильберто Рамиреса принес Дмитрию Биволу звание лучшего боксера 2022 года по всем основным версиям, в том числе наиболее авторитетной — издания The Ring.

После этого оба соперника неоднократно заявляли о том, что готовятся к матчу-реваншу. По сути, вопрос с тем, что он состоится осенью, считался уже решенным, а представители боксеров упоминали лишь достаточно несущественные детали, остающиеся предметом обсуждения, например категорию, в которой будут драться Бивол и Альварес. Поединки с участием Сауля Альвареса после поражения от российского чемпиона, в которых он взял верх над представляющим Казахстан Геннадием Головкиным и британцем Джоном Райдером, рассматривались как «разминочные» перед повторным столкновением с Дмитрием Биволом. Оно имело все шансы превратиться в одно из главных событий сезона в профессиональном боксе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мексиканский боксер Сауль Альварес после победы над британцем Джоном Райдером (май 2023 года)

Фото: Henry Romero / Reuters Мексиканский боксер Сауль Альварес после победы над британцем Джоном Райдером (май 2023 года)

Фото: Henry Romero / Reuters

Между тем вместо Бивола Сауль Альварес, как выяснилось, выбрал других оппонентов. Причем оба варианта, хотя в них фигурируют знаменитые боксеры, кажутся довольно странными. 39-летний ветеран Баду Джек, когда-то средневес, с годами здорово погрузнел и свой февральский бой против конголезца Илунги Макабу провел в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), завоевав звание WBC. Джермелл Чарло, владеющий поясом той же структуры в среднем весе (до 72,6 кг), по габаритам схож с Альваресом. Но с ним есть серьезная загвоздка. Чарло не выходил на ринг с июня 2021 года, а официальная версия, объясняющая взятую им невероятной длины паузу, заключается в наличии «ментальных проблем».

Комментируя ESPN ситуацию с боем против Сауля Альвареса, Дмитрий Бивол лишь подтвердил, что осенью он не состоится.

А менеджер российского боксера Вадим Корнилов предположил, что мексиканец попросту «избегает» Бивола, однажды уже на голову превзошедшего его. Корнилов также отметил, что Альварес требовал, чтобы условия матча-реванша были идентичны условиям первого поединка, а «если боец действительно хочет, чтобы реванш случился, он не настаивает на тех же самых условиях».

Кроме того, все медиаресурсы, рассказывающие о боксе, в связи с Дмитрием Биволом упоминают важный нюанс, который, вполне вероятно, мешает развитию его карьеры. Боксерский истеблишмент в целом лояльно относится к россиянам после начала специальной военной операции на Украине, не применяя к ним санкций. Исключение составляет WBC. Президент этой структуры Маурисио Сулейман ранее заявил, что она не будет санкционировать бои российских спортсменов, прежде всего титульные. Именно по этой причине не получается устроить бой Бивола с другим россиянином, Артуром Бетербиевым, владельцем званий WBC, IBF и WBO, за статус абсолютного чемпиона в полутяжелом весе. Пояс Всемирного боксерского совета есть и у Альвареса.

Алексей Доспехов