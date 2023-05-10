Тим Цзю скрасит ожидание боем

Один из самых ожидаемых боев в профессиональном боксе, в котором за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 69,9 кг) должны драться две суперзвезды — владеющий им американец Джермелл Чарло и представляющий Австралию сын легенды отечественного бокса Константина Цзю Тим Цзю, по-прежнему откладывается из-за травмы руки, полученной Чарло. Не надеясь на его скорое возвращение на ринг, Цзю решил защищать звание временного чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в поединке с очень крепким мексиканским бойцом Карлосом Окампо.
Не надеясь на скорое возвращение на ринг травмированного абсолютного чемпиона мира Джермелло Чарло, Тим Цзю (на фото) будет защищать титул временного чемпиона WBO в бою против мексиканца Карлоса Окампы
Фото: Mark Kolbe / Getty Images
Владелец титула временного чемпиона Всемирной боксерской организации в полусреднем весе Тим Цзю объявил о том, что свой очередной бой проведет 18 июня в Австралии. Его соперником в нем станет мексиканец Карлос Окампо. На самом деле это довольно неприятная новость для большинства фанатов профессионального бокса. Она означает, что на неопределенный срок вновь отложен поединок, который входит в список самых ожидаемых в этом виде спорта.
Речь идет об уже санкционированном в прошлом году всеми организациями матче с особенным статусом. В нем должен быть разыгран титул абсолютного чемпиона мира, владеющего поясами всех четырех значимых структур: Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и WBO. В настоящее время они принадлежат Джермеллу Чарло. Американец пользуется колоссальной популярностью, а в большинстве наиболее авторитетных классификаций сильнейших боксеров мира вне зависимости от весовой категории — таких как классификация The Ring — входит в первую десятку.
Джермелл Чарло
Фото: John Locher / AP
Права встретиться с ним добилась суперзвезда, недавно взошедшая. Выступающий за Австралию Тим Цзю — это сын, возможно, главной легенды отечественного бокса Константина Цзю, который в 1990-е годы являлся абсолютным чемпионом мира в категории до 63,5 кг.
Цзю-младший уже сделал впечатляющую профессиональную карьеру, одержав 22 победы в 22 проведенных поединках, и его противостояние с Чарло, впервые назначенное на конец января, было обречено вызвать колоссальный ажиотаж.
Однако с ним пока не срастается. Январский бой американца и австралийца был отменен, после того как Джермелл Чарло сообщил о тяжелой травме руки, полученной им во время спарринга. Тиму Цзю вместо него пришлось драться с другим американским бойцом — Тони Харрисоном — как раз за звание временного чемпиона WBO. Цзю выиграл поединок нокаутом в девятом раунде.
В марте Джермелл Чарло, рассказывая о своем лечении, сказал, что из-за перелома двух костей руки примерно два месяца был вынужден носить гипс и до сих пор не может наносить удары в полную силу. При этом он все-таки был настроен достаточно оптимистично, добавив, что планирует вернуться в ринг ради боя с Тимофеем Цзю уже летом. Однако свежая новость показывает, что планам сбыться не суждено и процесс восстановления Чарло затягивается.
Цзю подтвердил, что ни одна из организаций не требовала от него обязательного выступления в этот период. Однако он решил все-таки провести «промежуточный» бой. А говоря о выборе оппонента для него, боксер сказал, что всегда восхищался «зрелищным стилем» боксеров из Мексики, и вспомнил биографию своего выдающегося отца, который пять раз дрался против когда-то доминировавших в весах легче среднего мексиканцев и неизменно брал над ними верх. Среди этих боев выделяется тот, который Константин Цзю провел в июле 2000 года. В нем он за шесть неполных раундов разделался с самым, видимо, известным на тот момент мексиканским бойцом в истории Хулио Сесаром Чавесом.
Репутация Карлоса Окампо, конечно, не идет ни в какое сравнение с репутацией Чавеса. В рейтинге лучших полусредневесов BoxRec он, например, находится лишь на 15-й позиции. Впрочем, и совершенно проходным вариантом Окампо не назовешь. В его послужном списке с 34 выигрышами соседствуют всего два поражения. Одно он потерпел от Эррола Спенса, котирующегося примерно так же высоко, как Джермелл Чарло, второе — от Себастьяна Фундоры, который, как и Тим Цзю, обладал званием временного чемпиона, только по версии WBC.
Карлос Окампо
Фото: Richard W. Rodriguez / AP