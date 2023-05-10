Тим Цзю скрасит ожидание боем

Один из самых ожидаемых боев в профессиональном боксе, в котором за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 69,9 кг) должны драться две суперзвезды — владеющий им американец Джермелл Чарло и представляющий Австралию сын легенды отечественного бокса Константина Цзю Тим Цзю, по-прежнему откладывается из-за травмы руки, полученной Чарло. Не надеясь на его скорое возвращение на ринг, Цзю решил защищать звание временного чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в поединке с очень крепким мексиканским бойцом Карлосом Окампо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не надеясь на скорое возвращение на ринг травмированного абсолютного чемпиона мира Джермелло Чарло, Тим Цзю (на фото) будет защищать титул временного чемпиона WBO в бою против мексиканца Карлоса Окампы

Фото: Mark Kolbe / Getty Images Не надеясь на скорое возвращение на ринг травмированного абсолютного чемпиона мира Джермелло Чарло, Тим Цзю (на фото) будет защищать титул временного чемпиона WBO в бою против мексиканца Карлоса Окампы

Фото: Mark Kolbe / Getty Images

Владелец титула временного чемпиона Всемирной боксерской организации в полусреднем весе Тим Цзю объявил о том, что свой очередной бой проведет 18 июня в Австралии. Его соперником в нем станет мексиканец Карлос Окампо. На самом деле это довольно неприятная новость для большинства фанатов профессионального бокса. Она означает, что на неопределенный срок вновь отложен поединок, который входит в список самых ожидаемых в этом виде спорта.

Речь идет об уже санкционированном в прошлом году всеми организациями матче с особенным статусом. В нем должен быть разыгран титул абсолютного чемпиона мира, владеющего поясами всех четырех значимых структур: Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и WBO. В настоящее время они принадлежат Джермеллу Чарло. Американец пользуется колоссальной популярностью, а в большинстве наиболее авторитетных классификаций сильнейших боксеров мира вне зависимости от весовой категории — таких как классификация The Ring — входит в первую десятку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джермелл Чарло

Фото: John Locher / AP Джермелл Чарло

Фото: John Locher / AP

Права встретиться с ним добилась суперзвезда, недавно взошедшая. Выступающий за Австралию Тим Цзю — это сын, возможно, главной легенды отечественного бокса Константина Цзю, который в 1990-е годы являлся абсолютным чемпионом мира в категории до 63,5 кг.

Цзю-младший уже сделал впечатляющую профессиональную карьеру, одержав 22 победы в 22 проведенных поединках, и его противостояние с Чарло, впервые назначенное на конец января, было обречено вызвать колоссальный ажиотаж.

Однако с ним пока не срастается. Январский бой американца и австралийца был отменен, после того как Джермелл Чарло сообщил о тяжелой травме руки, полученной им во время спарринга. Тиму Цзю вместо него пришлось драться с другим американским бойцом — Тони Харрисоном — как раз за звание временного чемпиона WBO. Цзю выиграл поединок нокаутом в девятом раунде.

В марте Джермелл Чарло, рассказывая о своем лечении, сказал, что из-за перелома двух костей руки примерно два месяца был вынужден носить гипс и до сих пор не может наносить удары в полную силу. При этом он все-таки был настроен достаточно оптимистично, добавив, что планирует вернуться в ринг ради боя с Тимофеем Цзю уже летом. Однако свежая новость показывает, что планам сбыться не суждено и процесс восстановления Чарло затягивается.

Цзю подтвердил, что ни одна из организаций не требовала от него обязательного выступления в этот период. Однако он решил все-таки провести «промежуточный» бой. А говоря о выборе оппонента для него, боксер сказал, что всегда восхищался «зрелищным стилем» боксеров из Мексики, и вспомнил биографию своего выдающегося отца, который пять раз дрался против когда-то доминировавших в весах легче среднего мексиканцев и неизменно брал над ними верх. Среди этих боев выделяется тот, который Константин Цзю провел в июле 2000 года. В нем он за шесть неполных раундов разделался с самым, видимо, известным на тот момент мексиканским бойцом в истории Хулио Сесаром Чавесом.

Репутация Карлоса Окампо, конечно, не идет ни в какое сравнение с репутацией Чавеса. В рейтинге лучших полусредневесов BoxRec он, например, находится лишь на 15-й позиции. Впрочем, и совершенно проходным вариантом Окампо не назовешь. В его послужном списке с 34 выигрышами соседствуют всего два поражения. Одно он потерпел от Эррола Спенса, котирующегося примерно так же высоко, как Джермелл Чарло, второе — от Себастьяна Фундоры, который, как и Тим Цзю, обладал званием временного чемпиона, только по версии WBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карлос Окампо

Фото: Richard W. Rodriguez / AP Карлос Окампо

Фото: Richard W. Rodriguez / AP

Алексей Доспехов