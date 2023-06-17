Rzeczpospolita: охрана президента ЮАР хотела ввезти в Польшу 12 контейнеров оружия

Охрана президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы была «вооружена до зубов» и хотела ввезти в Польшу 12 контейнеров с оружием, утверждает польская газета Rzeczpospolita. Накануне стало известно, что самолет сопровождения президента ЮАР задержали в Польше больше чем на сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сирил Рамафоса

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Сирил Рамафоса

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

По данным издания, в Варшаву господин Рамафоса прилетел на отдельном самолете, а еще в одном находились 120 человек, в числе которых были журналисты и его охрана, в том числе спецназ. Утверждается, что охранники «пытались выгрузить из самолета 12 контейнеров с оружием». В итоге польские таможенные офицеры не позволили им покинуть самолет и взять свой багаж.

Самолет был задержан 15 июня, когда Сирил Рамафоса отправлялся в Киев с миротворческой миссией. Польский МИД заявил, что лайнер был задержан из-за несоблюдения стандартных процедур въезда. По данным ведомства, на борту самолета были опасные материалы, на ввоз которых у представителей ЮАР не было разрешения. О каких материалах шла речь, не уточнялось.

16 июня делегация семи африканских стран представила мирный план президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах в Киеве. Сегодня, 17 июня, представители шести стран Африки прилетели в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным.

Подробности — в материале «Ъ» «Африка проявила себя миротворчески».

Лаура Кеффер