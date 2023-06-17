Главы африканских стран прилетели в Санкт-Петербург для встречи с Путиным

Главы шести африканских стран прилетели в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков.

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц. «А сейчас в Петербург прилетели главы шести африканских государств для встречи с президентом»,— рассказал господин Кобяков (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 16 июня, делегация семи африканских стран представила мирный план президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах в Киеве. В плане нет пункта о выводе российских войск с территорий, которые Украина считает своими, но прописаны необходимость деэскалации с обеих сторон и гарантии безопасности для всех стран. Господин Зеленский в очередной раз подчеркнул, что переговоры возможны только после вывода войск.

В состав делегации входили: президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, президенты Союза Коморских Островов Азали Ассумани, Сенегала Маки Салл и Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также специальные представители президентов Конго Флоран Нтсиба и Уганды Рухакана Ругунда.

Подробности — в материале «Ъ» «Африка проявила себя миротворчески».

Лаура Кеффер