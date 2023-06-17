Самолет сопровождения президента ЮАР задержали в Польше больше чем на сутки

Самолет с охраной президента ЮАР Сирила Рамафосы и журналистами был задержан в Варшаве почти на 26 часов, передает южноафриканский портал 24News. Глава службы безопасности Уолли Роуд обвинил Польшу в расизме. В Варшаве свои действия объяснили «опасными материалами» и незаявленными лицами.

Самолет был задержан в четверг, 15 июня, когда господин Рамафоса отправлялся в Киев с миротворческой миссией. Охрана президента ЮАР и журналисты больше суток оставались внутри самолета.

Польские власти заявили, что самолет был задержан из-за несоблюдения стандартных процедур въезда. «На борту самолета находились опасные материалы, на ввоз которых у представителей ЮАР не было разрешения. Кроме того, на борту самолета находились лица, которые ранее не были заявлены польской стороне»,— говорится в сообщении МИД Польши. Заместитель министра польских спецслужб Станислав Жарын сообщил, что у некоторых пассажиров не было разрешения на провоз оружия.

«Они задерживают нас, они подвергают жизнь нашего президента опасности. Они говорят, у нас нет разрешений, но у нас есть разрешения»,— заявлял глава службы безопасности президента ЮАР. Вместе с тем, как передает AFP, он признал, что у некоторых были только копии необходимых документов. «Видите, какие они расисты»,— добавил господин Уолли.

Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья позднее отверг, что жизнь главы государства подвергалась опасности, но описал инцидент как «прискорбный». Он выразил встревоженность в связи с произошедшим. Господин Жарын называл обвинения в расизме чушью.

Высокопоставленная делегация, представляющая ЮАР, Союз Коморских Островов, Замбию, Сенегал, Египет, Уганду и Конго отправилась с миротворческой миссией на Украину и в Россию. Накануне, 16 июня, ее представители встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сегодня, 17 июня, ожидается, что их примет президент РФ Владимир Путин.

Подробнее о миссии — в материале «Ъ» «Африка проявила себя миротворчески».

Леонид Уварчев