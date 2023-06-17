МЧС эвакуировало из Херсонской области более 7,8 тыс. человек

В Херсонской области 4045 домов освободилось от воды, сообщило МЧС России. Оно эвакуировало из зоны подтопления 7837 человек, удалось спасти 2275 жителей. В 20 пунктах временного размещения находятся 1996 человек, в том числе 558 детей.
В пресс-релизе ведомства говорится, что сотрудники ведомства оказывают адресную помощь населению, раздают воду и продукты питания. «После ухода воды из помещений и с придомовых территорий с целью избегания вспышки инфекционных заболеваний и распространения вирусных инфекций специалисты МЧС России проводят дезинфекционные мероприятия, откачивают воду и убирают мусор. Всего обработано более 14 тыс. кв. м»,— добавили в МЧС (цитата по ТАСС).
Каховская ГЭС была разрушена 6 июня, оказались затоплены обе стороны Днепра (левый берег контролируют российские войска, правый — украинские). На левобережье погибли 17 человек. Власти Херсонской области оценивали ущерб от разрушения ГЭС в 40 млрд руб., МЧС — в 1,2 млрд руб.