Херсонские власти сообщили о росте числа погибших от разрушения Каховской ГЭС до 17

Число погибших от наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до 17 человек, сообщил в Telegram глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его словам, подтверждено 12 погибших в Голой Пристани, еще 5 — в Алешках.
Он также сообщил, что в Голой Пристани нельзя пить воду из скважин. «Анализы по всем 9 скважинам, отобранным в Голой Пристани, показали, что пить ее нельзя. Как по бактериологическим, так и по химическим показателям это просто опасно для здоровья»,— уточнил господин Алексеенко.
Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. В результате были затоплены обе стороны Днепра (левый берег контролируют российские войска, правый — украинские). Москва и Киев обвиняют в ЧП друг друга. На левобережье Херсонщины эвакуировали более 7 тыс. человек.
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