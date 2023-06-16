«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах

«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) перешли на оплату сырья в национальных валютах, сообщила пресс-служба российской компании.

«Одним из ключевых направлений сотрудничества “Роснефти” и КННК (CNPC.— “Ъ”) являются поставки нефти, объем которых в соответствии с действующими контрактами достигает 40 млн тонн в год. При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах»,— говорится в заявлении «Роснефти».

Пресс-служба сообщила, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин встретился с председателем CNPC Дай Хоуляном в рамках Петербургского экономического форума. Они обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов и взаимодействие в технологической сфере, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что важным направлением сотрудничества «Роснефти» и CNPC является организация российско-китайского энергетического бизнес-форума. Юбилейный пятый форум состоится осенью текущего года, заявила пресс-служба.

«Роснефть» заключила с CNPC долгосрочный контракт на поставку нефти в 2013 году, а в 2022 году продлила его до 2034 года. Новый договор предусматривает транспортировку 10 млн тонн нефти ежегодно по трубопроводу Атасу—Алашанькоу, который проходит через Казахстан.

Подробнее о соглашении «Роснефти» и CNPC — в материале «“Роснефть” не остановится в Казахстане».

Эрдни Кагалтынов