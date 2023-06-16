«Яндексу» подгружают контроль

Глава ВТБ предложил забрать контроль над «Яндексом» у иностранных владельцев. Сделка, по мнению Андрея Костина, должна пройти по тому же сценарию, что и в случае с финской энергетической компанией Fortum — 89% акций ее российского подразделения отошли Росимуществу по указу президента, подписанному в конце апреля 2023-го. В случае с «Яндексом» такой подход также применим, заявил глава ВТБ, а в будущем государство вернет актив после снятия всех санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом господин Костин отметил, что сейчас инвесторам предлагают купить долю IT-компании еще и на рыночных условиях, хотя есть другой указ Владимира Путина, по которому подобные сделки должны совершаться с 50-процентной скидкой.

СМИ оценивали стоимость российского подразделения в сумму от $4 млрд до $7,5 млрд. Однако партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков уверен, что случаи «Яндекса» и финской Fortum совершенно не похожи:

«Структура, которая, по мнению господина Костина, может перейти под управление государства, еще не создана. И это обсуждение еще настолько живое, что пока является абстрактным. То есть предполагалось, что голландская структура учреждает так называемый российский "Яндекс", в котором остается владеть 49%, а доля в 51% будет передана инвесторам сначала в управление, а потом, может быть, в рамках продажи.

В этом случае предполагались выплаты до $0,5 млрд и лицензия на развитие беспилотных технологий, облачных сервисов и еще некоторых направлений "Яндекса". Но это пока только разговоры.

Соответственно, сейчас звучит идея о том, что все это российское подразделение уйдет под управление государственными структурами. Но я хотел бы обратить внимание, что именно господин Костин объявил о необходимости так называемой второй волны приватизации. Сначала это предложение было воспринято достаточно прохладно, а сейчас уже дискуссия идет серьезная, и многие первые лица государства подключились к обсуждению этого предложения. Так что предложение главы ВТБ относительно "Яндекса" тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Что касается оценки актива, то цифра в $8 млрд — это нижний порог. Я бы ее существенно поднял, до $14 млрд. О $4 млрд речи давным-давно уже не идет».

В мае глава ВТБ Андрей Костин также заявлял, что банк заинтересован в покупке российского подразделения IT-гиганта, но в составе консорциума инвесторов. В числе претендентов на актив Bloomberg называл еще и миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова. Позже господин Костин заявлял, что ВТБ может отказаться от сделки. Среди причин он называл то, что, по новым оценкам, стоимость компании выросла до $7 млрд, хотя на момент подачи заявки банком сумма была ниже.

Вместе с тем акции «Яндекса» 16 июня в моменте дешевели на 3%. И если компанию передадут под управление государства, то падение будет ощутимее, уверен аналитик Дмитрий Голубовский:

«Одно дело, когда у вас есть IT-компания, которая предоставляет определенные сервисы, влезла в каждый смартфон и, соответственно, имеет доступ ко многим данным, которая работает на коммерческой основе и находится в собственности людей, желающих просто делать деньги. И другое — когда корпорация косвенно переходит под контроль структуры, которая, так или иначе, может использовать это для других целей.

Представляете, появилась бы новость, что национализируется часть Google или Apple? Это было бы хорошо для их репутации? Это не про бизнес — это про власть.

Так что, если в сделке участвует какой-то консорциум олигархов, то "Яндекс" остается "Яндексом". А вот если звучат предложения передать актив под контроль государства, то нет ничего удивительного в том, что акции начинают падать. А если подобные разговоры пойдут еще дальше, то я бы тем более к этим бумагам не прикасался».

Вместе с тем источники нескольких российских деловых СМИ утверждают, что схема по передаче «Яндекса» государству «никогда не рассматривалась». Продажа группе инвесторов действительно была бы для компании самым оптимальным вариантом, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк:

«Акционерам было бы выгоднее вывести большую часть активов за рубеж, как изначально хотели держатели бумаг, близкие к Аркадию Воложу, но в текущих реалиях это невозможно. Соответственно, если реализуется тот вариант, который оговаривался, то он будет выгоден всем сторонам: и покупателям в лице консорциума ЛУКОЙЛа, "Интерроса", предпринимателя Алексея Мордашова и ВТБ, который пока под вопросом; и стороне продавцов.

Если же будет реализован вариант, который предлагает Андрей Костин, то стоимость компании снизится. Это будет связано и с корпоративными спорами, и с уходом новой компании из-под управления Аркадия Воложа. Таким образом, политика корпорации может измениться, и те показатели, которые демонстрировал "Яндекс" в прошлом году, могут смениться падением».

Примечательно, что указ Владимира Путина, по которому можно было бы передать активы финской Fortum Росимуществу, был опубликован через день после того, как сам глава ВТБ предложил взять российское подразделение энергетической компании под управление.

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Владислав Викторов, Дарья Фоменко