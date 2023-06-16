Приватизация расходится по мнениям

В Москве абсолютно нечего приватизировать — мэр столицы Сергей Собянин ответил на предложения властей избавиться от части госсобственности. Новая волна приватизации стала главной темой второго дня Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Ее обсуждали, в частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов. По мнению чиновников, для приватизации есть и необходимые объекты, и желание предпринимателей, а главное — это поможет наполнить казну. “Ъ FM” обсудил идею с миллиардерами из списка Forbes. Тему продолжит Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Новая волна приватизации стремительно набирает поддержку. Изначально идею предложил глава ВТБ Андрей Костин, к нему примкнул коллега из Сбербанка Герман Греф. И вот финансовый блок правительства подбирает аргументы «за».

Так, министр экономического развития Максим Решетников признался, что у государства есть активы, которыми не получается эффективно распоряжаться — их надо отдать в частные руки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина идею поддержала, заметив, что обычно в таких сделках видят угрозу национальным интересам, но бояться приватизации не надо.

В свою очередь, президент «Деловой России» Алексей Репик, чье состояние Forbes оценивает в $2 млрд, с этим не спорит: «Государственная форма собственности прекрасно подходит для крупнейших сырьевых компаний и, наверное, крупных инфраструктурных.

Все, что касается корпораций, находящихся в стадии трансформации, активного роста, то частная инициатива доказанно лучше для этого подходит. Это больше касается, наверное, и крупнейших знаковых федеральных историй.

Если мы говорим про компании, которые работают в сфере сервиса, обслуживания граждан, — и их много в регионах — то они также могут стать объектом для перехода из государственной собственности в частную».

Вместе с тем некоторый скепсис все-таки есть. Мэр Москвы Сергей Собянин, например, говорит, что в городе «абсолютно нечего приватизировать», от ненужных активов якобы избавились в предыдущие годы. Кроме того, сейчас, по его словам, все объекты стоят очень дешево, поэтому надо не продавать, а покупать.

Похожие опасения высказывали и в Кремле. «Главное — не разбазаривать государственное добро за бесценок», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но иначе, наверное, и не получится, рассуждает совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков:

«Это нужно было делать лет десять назад, когда мы мыслили миллиардами, вот тогда бы казна поимела много. А сейчас все бедные, все нищие. Больших денег нет, поэтому это разве что может чуть-чуть улучшить управление.

А так, наверное, разумно не массовую приватизацию проводить, а точечную и по уму, и по духу, в тех сегментах, где это может приносить деньги.

Почему бы и нет? Я не вижу никаких противопоказаний для нее, как и не вижу противопоказаний немедленно начать а-ля чубайсовскую приватизацию. В обоих вариантах нет крайней необходимости».

Опыт последних лет, впрочем, сложно назвать удачным. Вот, например, банк «Открытие» несколько лет после санации находился в собственности ЦБ. Регулятор постоянно твердил, что ищет покупателя, обсуждался даже выход на IPO, чтобы не допустить растущей доли государства на рынке. Однако в итоге актив отошел государственному ВТБ.

Теоретически есть риск, что и до новой волны приватизации допустят не всех. Как будут распределяться привилегии в списке покупателей, пока непонятно. Впрочем, президент корпорации «Технониколь», миллиардер Сергей Колесников полагает, что серых схем в этой ситуации будет немного:

«Я не буду это комментировать, поскольку я про это не знаю. Я надеюсь, что, если такие вещи и будут, то в крайне небольшом процентном соотношении. Я вижу, что таких примеров становится все меньше, и меньше, с каждым годом это поле становится все более белым. И это внутреннее содержание нашего общества. У меня нет страхов по этому поводу. Если риски есть, то они не фундаментальны».

Есть, конечно, и альтернативные предложения. О том, кому должны принадлежать крупнейшие предприятия, рассуждал и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его мнению, бизнес надо, наоборот, национализировать, потому что так будет обеспечена «экономическая безопасность в условиях войны». Это мнение, судя по всему, не популярное. Например, миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале написал: «Приватизация всего и сейчас — главный лозунг наших дней».

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