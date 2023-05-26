«Яндекс» обрабатывает варианты

Новые инвесторы «Яндекса» не получат контроль над компанией. После реструктуризации управление сохранится в руках менеджмента, это следует из официального сообщения корпорации. Там добавили, что окончательное решение о составе инвесторов пока не принято. Сейчас на покупку доли в IT-гиганте претендует консорциум крупных бизнесменов и компаний. Направления по развитию автономных автомобилей, облачных технологий и образовательных сервисов продолжат работу на российском рынке. Их международные части компания обещает сделать самостоятельными под управлением голландской Yandex N.V. Что сейчас известно о сделке? Расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что «Яндекс» собираются разделить на две структуры — российскую и зарубежную, — стало известно еще в конце 2022 года. Однако первые подробности сделки появились только в мае 2023-го. Как сообщало агентство Bloomberg, выкупить не менее 51% процента акций IT-гиганта намерены основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и владелец «Интерроса» Владимир Потанин.

Покупкой доли интересовался также банк ВТБ — его глава Андрей Костин заявил об этом публично, и все это скорее хорошие новости для компании, заметил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын:

«Текущий менеджмент "Яндекса" не очень прозрачен. Кто именно сейчас стоит во главе компании, не совсем понятно. Предполагается, что основатель корпорации Аркадий Волож уже не принимает участия в управлении. Другие топ-менеджеры, которые хорошо себя проявили, как, например, Тигран Худавердян, быстро попали под санкции.

Так что, вероятно, "Яндекс" не очень-то и заинтересован в том, чтобы немедленно рисковать новыми талантливыми управленцами. И вот это создает некоторый фактор неопределенности».

Что получат инвесторы Yandex N.V. после разделения? Bloomberg приводил три варианта — им разрешат сохранить долю в российском бизнесе, предложат деньги или акции международных стартапов. В самой компании эти сценарии не комментируют, замечая, что рассмотрели все заявки новых интересантов и вскоре проверят их на соответствие санкциям. Но на этом этапе могут возникнуть сложности, отметил юрист компании NSP Глеб Бойко:

«При проведении сделки в Yandex N.V не захотят нарушать те ограничения, которые считают применимыми и которые они хотят соблюдать.

Продажа какой-то доли, например, Владимиру Потанину влечет этот потенциальный риск, так как здесь будет производиться передача акций лицу, в отношении которого введены блокирующие санкции США и Великобритании.

Поэтому этот вопрос будет решаться либо путем отказа от такого варианта, либо получением специальной лицензии на реализацию такого пакета».

За сколько могут продать долю в российском «Яндексе»? В СМИ звучали разные оценки — от $4 млрд до $7,5 млрд. Причем это с 50-процентным дисконтом, который обязателен для иностранных владельцев компаний, покидающих Россию.

Проблем с продажей возникнуть не должно — сделку наверняка структурируют так, чтобы не вызвать вопросов у европейского регулятора, предположил партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко:

«В России сегодня нельзя быть большим бизнесом и не иметь санкционных проблем. Поэтому если будут по-честному проверять всех участников сделки, то, наверное, они им продать долю не смогут. Но поскольку сделать это надо, то, вероятно, какие-то варианты будут найдены.

Так что проверка, по сути, сводится к взвешиванию рисков и поиску некой неаффилированной структуры. Наверное, они просто структурируют эту сделку».

Несмотря на то, что к реструктуризации «Яндекса» остается еще много вопросов, акционеров это, похоже, не пугает. После материала Bloomberg 19 мая бумаги корпорации росли на 12%. После официальных разъяснений в четверг, 25-го, рост тоже был, но более скромный, плюс 5%.

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Иван Корякин